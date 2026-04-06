De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren

De Club van Brugge wil het liefst zijn Play-offs starten met een (klinkende) overwinning in eigen huis tegen Anderlecht. Ivan Leko kan kiezen uit heel wat wapens... maar niet overal op het veld. Er zit ook een zwakte in de kern, zo blijkt.

Meer dan ooit beschikt Club Brugge over de duurste kern van het kampioenschap. Blauw-zwart tikt af op een recordbedrag van 232,30 miljoen euro. Maar de logica van de cijfers wordt lang niet altijd gevolgd. Genk, tweede op dat vlak (met bijna 100 miljoen euro minder aan waarde), moet het stellen met de Europe Play-offs. Union? Met een waardering van 122,50 miljoen zou het volgens de marktwaarden "slechts" een outsider zijn.

En toch botst Club, met een kern die gemaakt lijkt om elk jaar Champions League te spelen, deze maandag op een kleine zwakte. Je hoeft maar naar de selectie voor de topper van deze namiddag te kijken om dat te zien.

Er zijn twee afwezigen: Jorne Spileers en Mamadou Diakhon. Op het eerste gezicht geen ramp: geen van beiden stond te boek als vaste basisspeler. Maar die forfaits vallen net in linies waar Club niet overdreven veel alternatieven achter de hand heeft.

Oppassen dat de basisspelers niet rood gaan

Centraal achterin spelen Brandon Mechele en Joël Ordonez week na week. Het enige echte alternatief tegen Anderlecht? Vince Osuji, een 20-jarige Nigeriaan die dit seizoen nog geen enkele keer aan een wedstrijd begon bij de eerste ploeg. Hij is vooral actief bij de U23 (dat onderaan bengelt in de Challenger Pro League), viel twee keer in tijdens de Croky Cup en speelde in de competitie in totaal 15 minuten voor de A-kern.

Leko hoopt dus vooral dat Mechele en Ordonez niets overkomt. Alleen: allebei kregen ze tijdens de interlandbreak wel wat minuten (en kilometers) te verwerken. Mechele kwam terug met jetlag en vermoeidheid na het Amerikaanse kamp van de Rode Duivels. Ordonez reisde dan weer naar Colombia en heeft 180 minuten in de benen na de oefenduels in Madrid tegen Marokko en in Eindhoven tegen Nederland.



Het forfait van Mamadou Diakhon zorgt voor een gelijkaardige situatie op de flanken. Als Christos Tzolis of Carlos Forbs plaats moeten ruimen, lijkt Shandre Campbell (nog geen enkele basisplaats in de competitie, alleen gestart in de bekerwedstrijd tegen Eendracht Aalst) het enige echte plan B. Tenzij Leko Félix Lemaréchal op een positie dropt die niet meteen zijn favoriete plek is.

Alleen: Tzolis en Forbs hadden dit seizoen allebei al wat fysieke kwaaltjes. En ook zij werden tijdens de break niet echt gespaard. Tzolis stond in de basis in beide matchen van Griekenland, Forbs speelde 180 minuten bij de Portugese U21, met onder meer een verre verplaatsing naar Azerbeidzjan. Heeft Anderlecht deze namiddag misschien het voordeel van de frisheid?