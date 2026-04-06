De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren
De Club van Brugge wil het liefst zijn Play-offs starten met een (klinkende) overwinning in eigen huis tegen Anderlecht. Ivan Leko kan kiezen uit heel wat wapens... maar niet overal op het veld. Er zit ook een zwakte in de kern, zo blijkt.

Meer dan ooit beschikt Club Brugge over de duurste kern van het kampioenschap. Blauw-zwart tikt af op een recordbedrag van 232,30 miljoen euro. Maar de logica van de cijfers wordt lang niet altijd gevolgd. Genk, tweede op dat vlak (met bijna 100 miljoen euro minder aan waarde), moet het stellen met de Europe Play-offs. Union? Met een waardering van 122,50 miljoen zou het volgens de marktwaarden "slechts" een outsider zijn.

En toch botst Club, met een kern die gemaakt lijkt om elk jaar Champions League te spelen, deze maandag op een kleine zwakte. Je hoeft maar naar de selectie voor de topper van deze namiddag te kijken om dat te zien.

Er zijn twee afwezigen: Jorne Spileers en Mamadou Diakhon. Op het eerste gezicht geen ramp: geen van beiden stond te boek als vaste basisspeler. Maar die forfaits vallen net in linies waar Club niet overdreven veel alternatieven achter de hand heeft.

Oppassen dat de basisspelers niet rood gaan

Centraal achterin spelen Brandon Mechele en Joël Ordonez week na week. Het enige echte alternatief tegen Anderlecht? Vince Osuji, een 20-jarige Nigeriaan die dit seizoen nog geen enkele keer aan een wedstrijd begon bij de eerste ploeg. Hij is vooral actief bij de U23 (dat onderaan bengelt in de Challenger Pro League), viel twee keer in tijdens de Croky Cup en speelde in de competitie in totaal 15 minuten voor de A-kern.

Leko hoopt dus vooral dat Mechele en Ordonez niets overkomt. Alleen: allebei kregen ze tijdens de interlandbreak wel wat minuten (en kilometers) te verwerken. Mechele kwam terug met jetlag en vermoeidheid na het Amerikaanse kamp van de Rode Duivels. Ordonez reisde dan weer naar Colombia en heeft 180 minuten in de benen na de oefenduels in Madrid tegen Marokko en in Eindhoven tegen Nederland.

Lees ook... LIVE: Anderlecht met vertraging in Jan Breydel... Taravel zet Hey en Bertaccini in de basis

Het forfait van Mamadou Diakhon zorgt voor een gelijkaardige situatie op de flanken. Als Christos Tzolis of Carlos Forbs plaats moeten ruimen, lijkt Shandre Campbell (nog geen enkele basisplaats in de competitie, alleen gestart in de bekerwedstrijd tegen Eendracht Aalst) het enige echte plan B. Tenzij Leko Félix Lemaréchal op een positie dropt die niet meteen zijn favoriete plek is.

Alleen: Tzolis en Forbs hadden dit seizoen allebei al wat fysieke kwaaltjes. En ook zij werden tijdens de break niet echt gespaard. Tzolis stond in de basis in beide matchen van Griekenland, Forbs speelde 180 minuten bij de Portugese U21, met onder meer een verre verplaatsing naar Azerbeidzjan. Heeft Anderlecht deze namiddag misschien het voordeel van de frisheid?

Meer nieuws

LIVE: Anderlecht met vertraging in Jan Breydel... Taravel zet Hey en Bertaccini in de basis Live

LIVE: Anderlecht met vertraging in Jan Breydel... Taravel zet Hey en Bertaccini in de basis

12:47
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

12:40
Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven Analyse

Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven

12:00
Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

10:00
Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

11:20
3
LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

08:28
Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

06:30
Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

12:20
'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

08:40
5
Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

10:30
Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

22:30
Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

09:30
1
LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

10:45
🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

11:00
1
Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

08:00
KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

09:00
1
Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

17:30
3
🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

08:20
1
Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

07:00
"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

07:40
2
De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

07:20
1
Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

15:00
Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

18:00
4
🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

23:00
🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

22:00
Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

21:40
2
Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

21:20
1
Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

20:30
Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

20:38
🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

21:00
Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

19:30
12
Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

20:00
Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

19:00
Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

05/04
6
🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

18:30
🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

16:00
6

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH

