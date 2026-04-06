KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

SK Beveren blijft rustig doorstomen in de Challenger Pro League en blijft op zoek naar records. Maar de strijd om plaats twee én de strijd om plaats zes lijkt wél nog heel erg spannend te gaan worden.

KV Kortrijk won afgelopen weekend van de beloften van KAA Gent en staat daardoor opnieuw op de tweede plaats, met één puntje meer dan Beerschot. Dat kunnen er vier worden als de wedstrijd tegen Seraing alsnog in een forfaitoverwinning resulteert.

De zaak rond de brand in Seraing is aanhangig bij het BAS en ook Beerschot stelde zich daar partij. Zij hopen dat Kortrijk die wedstrijd alsnog moet spelen en vervolgens niet zal winnen, waardoor De Mannekes nog tweede kunnen worden.

Wordt KV Kortrijk of Beerschot tweede in de Challenger Pro League?

Kortrijk neemt het nog op tegen Beveren (uit) en RWDM (thuis). Twee wedstrijden die niet makkelijk zijn, zeker niet het treffen op de Freethiel tegen de ongeslagen leider die ook ongeslagen wil blijven. Eventueel komt er dus ook nog Seraing (uit) bij.

Voor Beerschot zijn er nog wedstrijden tegen Eupen (uit) en Lommel (thuis). Ook niet makkelijk, want Eupen is nog in volle strijd om de zesde plaats te proberen pakken. Een stekje dat recht zou geven op een plaats in de play-offs.

Ook de strijd om top-6 is nog niet gestreden

De eerste tegenstander als nummer zes zou het nummer drie zijn, waardoor er mogelijk nog twee wedstrijden tussen Eupen en Beerschot op de planning zouden kunnen komen. Eupen staat momenteel een puntje achter Club Luik op plaats zes en twee punten in het krijt bij Patro Eisden Maasmechelen op plaats vijf.



Ook de Limburgers zijn dus nog niet zeker, want zij hebben maar één wedstrijd meer te spelen - tegen Francs Borains (thuis). Eupen mag naast Beerschot ook nog naar Club Luik in een rechtstreeks duel voor de top-6. De Luikenaars trekken volgende week naar KAA Gent.