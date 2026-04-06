KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

SK Beveren blijft rustig doorstomen in de Challenger Pro League en blijft op zoek naar records. Maar de strijd om plaats twee én de strijd om plaats zes lijkt wél nog heel erg spannend te gaan worden.

KV Kortrijk won afgelopen weekend van de beloften van KAA Gent en staat daardoor opnieuw op de tweede plaats, met één puntje meer dan Beerschot. Dat kunnen er vier worden als de wedstrijd tegen Seraing alsnog in een forfaitoverwinning resulteert.

De zaak rond de brand in Seraing is aanhangig bij het BAS en ook Beerschot stelde zich daar partij. Zij hopen dat Kortrijk die wedstrijd alsnog moet spelen en vervolgens niet zal winnen, waardoor De Mannekes nog tweede kunnen worden.

Wordt KV Kortrijk of Beerschot tweede in de Challenger Pro League?

Kortrijk neemt het nog op tegen Beveren (uit) en RWDM (thuis). Twee wedstrijden die niet makkelijk zijn, zeker niet het treffen op de Freethiel tegen de ongeslagen leider die ook ongeslagen wil blijven. Eventueel komt er dus ook nog Seraing (uit) bij.

Voor Beerschot zijn er nog wedstrijden tegen Eupen (uit) en Lommel (thuis). Ook niet makkelijk, want Eupen is nog in volle strijd om de zesde plaats te proberen pakken. Een stekje dat recht zou geven op een plaats in de play-offs.

Ook de strijd om top-6 is nog niet gestreden

De eerste tegenstander als nummer zes zou het nummer drie zijn, waardoor er mogelijk nog twee wedstrijden tussen Eupen en Beerschot op de planning zouden kunnen komen. Eupen staat momenteel een puntje achter Club Luik op plaats zes en twee punten in het krijt bij Patro Eisden Maasmechelen op plaats vijf.

Ook de Limburgers zijn dus nog niet zeker, want zij hebben maar één wedstrijd meer te spelen - tegen Francs Borains (thuis). Eupen mag naast Beerschot ook nog naar Club Luik in een rechtstreeks duel voor de top-6. De Luikenaars trekken volgende week naar KAA Gent.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. SK Beveren SK Beveren 30 82 26 4 0 71-22 49 W W G W W
2. KV Kortrijk KV Kortrijk 30 64 20 4 6 58-31 27 W G W V W
3. K Beerschot VA K Beerschot VA 30 60 18 6 6 47-27 20 W W W W W
4. Lommel SK Lommel SK 30 53 15 8 7 58-43 15 V G G W W
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 31 48 13 9 9 40-40 0 G G W V V
6. Luik FC Luik FC 30 47 14 5 11 40-38 2 V G V V W
7. Eupen Eupen 30 46 12 10 8 40-31 9 W V W G W
8. KAA Gent KAA Gent 30 40 12 4 14 41-48 -7 V G V W V
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 30 40 10 10 10 46-43 3 V V W W G
10. Lierse SK Lierse SK 30 34 9 7 14 33-41 -8 W W V G V
11. Seraing Seraing 30 34 8 10 12 35-43 -8 W W G G W
12. Francs Borains Francs Borains 30 33 9 7 14 31-41 -10 V W V W W
13. RWDM Brussels RWDM Brussels 30 33 8 9 13 47-50 -3 G W V G V
14. Jong Genk Jong Genk 30 29 7 8 15 39-56 -17 V G G W G
15. RSCA Futures RSCA Futures 30 28 6 10 14 40-53 -13 G V V V V
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 31 18 4 6 21 32-55 -23 V G G V V
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 30 16 3 7 20 26-62 -36 V V V V V
 Speeldag 32
Jong Genk Jong Genk 2-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 0-5 SK Beveren SK Beveren
Lommel SK Lommel SK 3-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 0-2 Francs Borains Francs Borains
Seraing Seraing 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Luik FC Luik FC 2-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

André Coenen André Coenen over Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer filip.dhose filip.dhose over "Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing Impala Impala over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Marc DE ZITTER Marc DE ZITTER over Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Club Brugge - Anderlecht: - Rudy De Steward Rudy De Steward over KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend
