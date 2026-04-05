Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

Een paar dagen geleden had transfergoeroe Fabrizio Romano de Brugse burger nog moed gegeven, maar ondertussen lijkt dat alweer achterhaald. Een transfer van Nicolo Tresoldi komende zomer lijkt er toch te gaan komen.

Club Brugge lijkt deze zomer heel wat spelers te gaan kwijtspelen. Daarbij klinkt ook de naam van Nicolo Tresoldi steeds luider. Er is veel interesse in de in Italië geboren Duitse aanvaller, wiens marktwaarde op Transfermarkt ondertussen dertien miljoen euro is.

Mag Club Brugge op hoop leven?

Arsenal roerde zich eerder al en ook Duitse topclubs zijn namelijk al wakker geschoten voor de U21-international uit Duitsland. Met Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen zijn dat twee van de grotere clubs uit de Bundesliga.

Fabrizio Romano gaf onlangs nog aan dat de interesse er wel degelijk is, maar dat er nog niemand concreet of formeel contact had met Club Brugge. En dus mochten ze bij blauw-zwart toch nog enigszins op hoop leven om hem te houden.

Borussia Dortmund praat met Club Brugge

Ook Atlético Madrid zou zich ondertussen hebben geroerd, terwijl de gesprekken tussen Borussia Dortmund en Club Brugge volgens Duitse bronnen alvast zouden zijn opgestart. Aan de andere ploegen om zich dus ook te gaan roeren.


Arsenal zou dat alvast genegen zijn. Eens de gesprekken echt beginnen, is het aan Club Brugge om sterk te onderhandelen. De voorbije jaren toonden ze zich al een stevige partner in de onderhandelingen - denk maar aan de deal rond Jashari.

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

22:30
 Speeldag 28
Hamburger SV Hamburger SV 1-1 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Bremen Werder Bremen 1-2 RB Leipzig RB Leipzig
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-2 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Freiburg Freiburg 2-3 Bayern München Bayern München
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6-3 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-2 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 1-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2-2 1. FC Köln 1. FC Köln

