'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het zal een héél drukke transferzomer gaan worden op Jan Breydel. Club Brugge zou in elke linie wel eens verschillende spelers kunnen kwijtspelen. De absolute topclubs beginnen dan ook aan te dringen.

Joel Ordonez, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Christos Tzolis, ... De aandacht voor spelers van Club Brugge is bijzonder groot. Aan blauw-zwart om komende zomer een aantal van de spelers toch nog aan boord te houden.

Marktwaarde Tresoldi van Club Brugge gestegen naar dertien miljoen euro

De topclubs kloppen steeds nadrukkelijker aan. Zo was er een week geleden de interesse van onder meer de Engelse topclub Arsenal in Tresoldi. Die maakt dan ook grote sier bij blauw-zwart in zijn eerste seizoen in België.

De spits heeft er al een prima seizoen opzitten bij blauw-zwart met ondertussen toch al dertien goals en drie assists. En daardoor is er ook veel interesse in de in Italië geboren Duitse aanvaller, wiens marktwaarde op Transfermarkt ondertussen dertien miljoen euro is.

Arsenal, Dortmund én Leverkusen willen Tresoldi van Club Brugge

En zo zijn er naast Arsenal nu ook Duitse topclubs wakker geschoten voor de U21-international uit Duitsland. Met Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen zijn dat twee van de grotere clubs uit de Bundesliga.


Zij zouden volgens Duitse bronnen wel wat zien in de speler, net zoals er eerder ook al vanuit Italië interesse was in Tresoldi. De topclubs beginnen stilaan over elkaar heen te lopen voor de spits, die meer dan twintig miljoen euro in de lade zou moeten brengen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Arsenal
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

12:20
11:50
1
12:00
11:40
2
11:00
2
11:20
10:00
08:40
1
10:30
09:00
09:30
08:00
08:20
1
07:40
33
07:20
07:00
06:30
2
23:00
22:00
2
22:30
21:40
7
21:20
21:00
20:00
10
20:40
19:40
20:20
19:00
18:40
2
19:20
1
18:00
5
18:20
16:30
1
17:20
12
16:45
1
17:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen petrovic petrovic over Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League YoniVL YoniVL over Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal Beauvanderheyden Beauvanderheyden over Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al wiad wiad over Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Waarom Club Brugge ineens het grote voorbeeld is geworden voor alle clubs die willen bouwen Bartboek Bartboek over Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst? franchi franchi over Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS YoniVL YoniVL over Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved