'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

Het zal een héél drukke transferzomer gaan worden op Jan Breydel. Club Brugge zou in elke linie wel eens verschillende spelers kunnen kwijtspelen. De absolute topclubs beginnen dan ook aan te dringen.

Joel Ordonez, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Christos Tzolis, ... De aandacht voor spelers van Club Brugge is bijzonder groot. Aan blauw-zwart om komende zomer een aantal van de spelers toch nog aan boord te houden.

Marktwaarde Tresoldi van Club Brugge gestegen naar dertien miljoen euro

De topclubs kloppen steeds nadrukkelijker aan. Zo was er een week geleden de interesse van onder meer de Engelse topclub Arsenal in Tresoldi. Die maakt dan ook grote sier bij blauw-zwart in zijn eerste seizoen in België.

De spits heeft er al een prima seizoen opzitten bij blauw-zwart met ondertussen toch al dertien goals en drie assists. En daardoor is er ook veel interesse in de in Italië geboren Duitse aanvaller, wiens marktwaarde op Transfermarkt ondertussen dertien miljoen euro is.

Arsenal, Dortmund én Leverkusen willen Tresoldi van Club Brugge

En zo zijn er naast Arsenal nu ook Duitse topclubs wakker geschoten voor de U21-international uit Duitsland. Met Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen zijn dat twee van de grotere clubs uit de Bundesliga.



Zij zouden volgens Duitse bronnen wel wat zien in de speler, net zoals er eerder ook al vanuit Italië interesse was in Tresoldi. De topclubs beginnen stilaan over elkaar heen te lopen voor de spits, die meer dan twintig miljoen euro in de lade zou moeten brengen.