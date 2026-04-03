Transfergoeroe Fabrizio Romano geeft Club Brugge hoop

Club Brugge lijkt deze zomer heel wat spelers te gaan kwijtspelen. Daarbij klinkt ook de naam van Nicolo Tresoldi steeds luider. Al wordt de soep komende zomer misschien minder heet gegeten dan ze wordt opgediend.

Tresoldi heeft zich dit seizoen nadrukkelijk in de kijker gespeeld in de Jupiler Pro League. Met 13 doelpunten in de competitie en 17 in totaal is hij een van de uitblinkers bij blauw-zwart. Zijn snelle ontwikkeling blijft ook in het buitenland niet onopgemerkt, waar topclubs zijn prestaties op de voet volgen.

Arsenal, Dortmund en Leverkusen willen Tresoldi

Arsenal heeft zich al geroerd en zij zijn lang niet de enige ploeg die wel wat zien in de speler: er is veel interesse in de in Italië geboren Duitse aanvaller, wiens marktwaarde op Transfermarkt ondertussen dertien miljoen euro is.

Ook Duitse topclubs zijn namelijk al wakker geschoten voor de U21-international uit Duitsland. Met Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen zijn dat twee van de grotere clubs uit de Bundesliga. En dus is de vraag: waarheen gaat Tresoldi en voor hoeveel geld?

Hoe concreet zijn de teams voor aanvaller Club Brugge?

Al hoeft een en ander niet meteen te hoog worden ingeschat. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano is er voorlopig geen sprake van een concreet bod van Arsenal bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi, wel integendeel.

Volgens hem zal de spits wel op het lijstje staan van mogelijke versterkingen, maar werd er nog geen formeel contact opgenomen met blauw-zwart. En zo mogen ze op Jan Breydel mogelijk toch nog dromen van een seizoen extra met de Duits-Italiaanse aanvaller.