Interview Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België

Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België
Dennis Ayensa blikte terug op die eerste overwinning in de Europe Play-offs. Hij had het ook over zijn eerste selectie voor de nationale ploeg van Iran, de kans om deel te nemen aan het komende WK... en om daar eventueel België te ontmoeten.

Als supersub, met twee doelpunten in een halfuur tijd in de wedstrijd tussen OHL en Standard, verscheen Dennis Ayensa uiteraard met een brede glimlach voor onze micro in de mixed zone. De aanvaller van de Rouches weet maar al te goed hoe belangrijk het was om de Europe Play-Offs met een overwinning te starten.

"Deze match was heel anders dan de voorbije maanden: we kregen veel meer kansen om te scoren. De laatste actie was niet altijd goed, maar dat heb ik al gezegd. Als we de bal vaker in de gevaarlijke zone krijgen, gaan we vanzelf meer scoren, omdat we de kwaliteit hebben om dat te doen."

Waarom Dennis Ayensa stopte met spelen bij de penaltyfase

Met een knappe, schuin geplaatste kopbal zette Dennis Ayensa beide ploegen weer op gelijke hoogte. In de extra tijd zette hij ook nog een penalty om die hij zelf had afgedwongen, goed voor zijn tweede doelpunt en meteen ook het einde van alle spanning. Opmerkelijk: in die fase bleef hij, nadat hij door Pletinckx werd vastgehouden, enkele seconden zitten en wachtte hij op het fluitsignaal van scheidsrechter Verbeke in plaats van door te spelen.

"Ik wist dat het een penalty was, omdat ik de kap maakte en hij mijn been wegmaaide. Als ik was blijven doorspelen, had geschoten en gemist, dan had de scheidsrechter kunnen zeggen dat ik de kans had gehad om de fase uit te spelen. Het zag er misschien grappig uit, maar ik was zeker dat het penalty was en ik wou het liever veiligstellen dan vanuit een slechte hoek te moeten trappen."

Een invalbeurt die het zelfvertrouwen van de nieuwe Iraanse international ongetwijfeld een boost zal geven. Ayensa werd tijdens de interlandbreak van maart voor het eerst opgeroepen. De 29-jarige spits kon nog geen wedstrijd spelen omdat niet al zijn papieren in orde waren, maar hij kreeg wel de kans om kennis te maken met zijn nieuwe ploegmaats. "In Iran ben ik heel goed ontvangen, het was een erg mooie ervaring. Het is een ploeg met kwaliteit."

Geen wedstrijd, maar wel een heel positieve eerste stage in Iran

Iran zit in de groep van België, maar enkele weken geleden was het nog niet helemaal duidelijk of het land door de huidige geopolitieke context zijn WK-kwalificatie wel zou kunnen verzilveren. Volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino zal dat wel degelijk het geval zijn. Intussen probeert de selectie zich zo goed mogelijk voor te bereiden door alles errond zoveel mogelijk uit te blenden.

"Natuurlijk was niet iedereen helemaal blij want we kennen de situatie. Maar we hebben geprobeerd om ons zo goed mogelijk op voetbal te focussen om het WK voor te bereiden. Ik moet nog een paar papieren in orde brengen, en dan ben ik beschikbaar. Daarom heb ik deze keer niet gespeeld, maar dat wist ik. Mijn aanwezigheid was belangrijk om te integreren in de groep."

"Het goeie is dat ik geen 19 meer ben, dus ik wist hoe het werkt om bij een nieuwe ploeg aan te sluiten. Het is wat anders dan gewoon van club veranderen, maar ik voelde me meteen goed. Ik lag op de kamer met Ali (Gholizadeh), die bij Charleroi speelde. We hadden meteen een klik omdat hij ook in België heeft gespeeld. Hij heeft me veel geholpen, net als Alireza (Jahanbakhsh) van Dender."

De Standard-spits zou België kunnen kruisen op het WK

Die nieuwe status als international betekent niet dat Dennis Ayensa de komende weken gas zal terugnemen om problemen te vermijden. Integendeel: de Standard-aanvaller wil zich juist tonen om zijn plaats in de selectie veilig te stellen, en deed dat in Leuven alvast op de juiste manier.

"Ik ga proberen om me hier elke week te tonen om de kans te hebben om opnieuw geselecteerd te worden en het WK te spelen. Dat is een droom voor elke speler. Maar ondertussen focus ik op mijn werk bij Standard om de ploeg zo veel mogelijk te helpen, want zo ga ik de bondscoach overtuigen. Het is goed om een andere motivatie te hebben dan alleen maar Play-off 2 spelen."

En voor hem zou het natuurlijk een heel bijzondere smaak hebben om in de zomer tegen België uit te komen. "Als Nathan (Ngoy) erbij is, of Charles Vanhoutte, dan zou dat heel speciaal zijn. Maar dat is iets voor later. Voorlopig ben ik gefocust op Standard om me te tonen, en dan zien we wel wat de toekomst brengt. Maar als ik erbij ben, zou het heel speciaal zijn om tegen België te spelen, het land dat mij al jaren zoveel heeft gegeven", besloot Dennis Ayensa.

