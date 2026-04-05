🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

Zaterdag werd Mika Godts de eerste speler die dit seizoen in de Eredivisie een 'double-double' haalde. Veertien goals en tien assists: de Rode Duivel is in bloedvorm, maar moest wel de nieuwe nederlaag van Ajax tegen Twente vaststellen.

Het wil maar niet lukken voor Ajax dit seizoen. De Ajacieden verloren zaterdagavond in eigen huis van het FC Twente van John van den Brom (1-2) en staan nu... op de vijfde plaats in de competitie.

De avond begon nochtans slecht voor Ajax met de openingstreffer van Zerrouki net na het eerste kwartier, maar weer een kwartier later bediende Mika Godts Wout Weghorst voor de gelijkmaker. "Die goal kwam voort uit een snelle en schitterende aanval, maar ik vraag me af waarom we dat niet tien keer in de wedstrijd herhalen", bekloeg de kersverse Rode Duivel bij ESPN na de wedstrijd.

Ondanks nieuwe assist is Mika Godts teleurgesteld

Na de rust verviel Ajax weer in oude fouten en slikte het een tweede goal, via Bart van Rooij. "Als je ziet hoe ze die twee doelpunten maken: dat is onaanvaardbaar. Ze begonnen twee keer in hun eigen zestien en hun backs kwamen tot in de onze. Dat is gewoon ondenkbaar. We wisten niet te reageren."

Vijf speeldagen voor het einde moet Ajax de kopjes weer omhoog krijgen om minstens zijn plek in de Champions League voor volgend seizoen veilig te stellen... wat niet het geval zou zijn als het seizoen vandaag zou stoppen.

"We moeten in de laatste vijf wedstrijden ons ritme vinden. We moeten beginnen voetballen; niet twintig minuten of een helft, maar de hele match. Het is ongelofelijk waar we vandaag staan", besloot Mika Godts.



