🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

Sébastien Pocognoli sprak op de persconferentie na de 2-1 zege van AS Monaco tegen Olympique Marseille. De Belgische trainer was uiteraard tevreden, want zijn team komt stilaan helemaal op toerental.

De Monegasken rijgen een zevende opeenvolgende zege in Ligue 1 aan elkaar. "Volharding, ja ik denk dat dat het juiste woord is! Het is een resultaat dat over de hele match is opgebouwd", stelde Sébastien Pocognoli.

"In de eerste helft denk ik dat we Marseille de kans hebben gegeven om in hun spel te komen, omdat onze lijnen te ver uit elkaar lagen wanneer we in balbezit waren. Daardoor stonden we bij balverlies te ver van de man aan de bal en moesten we nog meer inspanningen leveren. Dat liet OM toe ons wat problemen te bezorgen, ook al hebben we zelf ondanks alles een paar kansen gecreëerd."

Pocongoli een tevreden man bij Monaco

De 22 spelers gingen rusten met 0-0. De match was in balans: "De wissels brachten de impact die we verwachtten. Vervolgens scoorden we op het juiste moment, we hadden de match zelfs kunnen doodmaken, maar uiteindelijk moesten we de rangen sluiten tot het einde. Al bij al was het een goede match. Dus ik ben tevreden over alles wat bij deze zege komt kijken!"

Wat zei de Belgische coach dan in de rust? "Ik heb het eenvoudig gehouden: we moesten de lijnen opschuiven om bij balverlies minder meters te moeten maken. Er was dus geen reden om te roepen of een agressieve speech te houden, maar integendeel gewoon bijsturen, de beelden tonen, de juiste woorden vinden en op het juiste moment de nodige aanpassingen doen."





Monaco wil naar de top-3 na knappe reeks

Deze zege zet AS Monaco op de 5e plaats, op één punt van LOSC (3e) en met evenveel punten als Marseille (4e). De Monegasken staan op 49 punten. Mag het nu het doel zijn om de top-3 te halen? "We zitten allemaal in een treintje van 2-3 punten, dus je kunt dezelfde vraag stellen aan Lille, Rennes, Lyon, Marseille, zelfs aan Strasbourg en Toulouse die op de loer liggen!"

"We gaan allemaal strijden en er zijn nog genoeg matchen om verschillende scenario’s te bedenken. In elk geval zijn wij er, ook al komen we van ver zoals ik vaak zeg, maar dat is de realiteit! We gaan dus proberen deze mooie reeks voort te zetten, we moeten gewoon bescheiden blijven en blijven werken."