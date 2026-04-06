🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

Sébastien Pocognoli sprak op de persconferentie na de 2-1 zege van AS Monaco tegen Olympique Marseille. De Belgische trainer was uiteraard tevreden, want zijn team komt stilaan helemaal op toerental.

De Monegasken rijgen een zevende opeenvolgende zege in Ligue 1 aan elkaar. "Volharding, ja ik denk dat dat het juiste woord is! Het is een resultaat dat over de hele match is opgebouwd", stelde Sébastien Pocognoli.

"In de eerste helft denk ik dat we Marseille de kans hebben gegeven om in hun spel te komen, omdat onze lijnen te ver uit elkaar lagen wanneer we in balbezit waren. Daardoor stonden we bij balverlies te ver van de man aan de bal en moesten we nog meer inspanningen leveren. Dat liet OM toe ons wat problemen te bezorgen, ook al hebben we zelf ondanks alles een paar kansen gecreëerd."

Pocongoli een tevreden man bij Monaco

De 22 spelers gingen rusten met 0-0. De match was in balans: "De wissels brachten de impact die we verwachtten. Vervolgens scoorden we op het juiste moment, we hadden de match zelfs kunnen doodmaken, maar uiteindelijk moesten we de rangen sluiten tot het einde. Al bij al was het een goede match. Dus ik ben tevreden over alles wat bij deze zege komt kijken!"

Wat zei de Belgische coach dan in de rust? "Ik heb het eenvoudig gehouden: we moesten de lijnen opschuiven om bij balverlies minder meters te moeten maken. Er was dus geen reden om te roepen of een agressieve speech te houden, maar integendeel gewoon bijsturen, de beelden tonen, de juiste woorden vinden en op het juiste moment de nodige aanpassingen doen."

Monaco wil naar de top-3 na knappe reeks

Deze zege zet AS Monaco op de 5e plaats, op één punt van LOSC (3e) en met evenveel punten als Marseille (4e). De Monegasken staan op 49 punten. Mag het nu het doel zijn om de top-3 te halen? "We zitten allemaal in een treintje van 2-3 punten, dus je kunt dezelfde vraag stellen aan Lille, Rennes, Lyon, Marseille, zelfs aan Strasbourg en Toulouse die op de loer liggen!"

"We gaan allemaal strijden en er zijn nog genoeg matchen om verschillende scenario’s te bedenken. In elk geval zijn wij er, ook al komen we van ver zoals ik vaak zeg, maar dat is de realiteit! We gaan dus proberen deze mooie reeks voort te zetten, we moeten gewoon bescheiden blijven en blijven werken."

Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

Ligue 1

 Speeldag 28
PSG PSG 3-1 Toulouse Toulouse
Strasbourg Strasbourg 3-1 Nice Nice
Stade Brestois Stade Brestois 3-4 Rennes Rennes
Lille OSC Lille OSC 3-0 RC Lens RC Lens
Angers Angers 0-0 Lyon Lyon
Metz Metz 0-0 Nantes Nantes
Le Havre Le Havre 1-1 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 1-1 Paris FC Paris FC
Monaco Monaco 2-1 Marseille Marseille

