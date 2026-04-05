Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

Simon Mignolet stopt na dit seizoen als profvoetballer, maar verdwijnt niet uit het voetbal. De doelman van Club Brugge begint straks aan een nieuwe rol, en dat stemt ook Franky Van der Elst bijzonder positief.

Simon Mignolet hangt na dit seizoen zijn handschoenen aan de haak, dat maakte de doelman eerder deze week bekend. Het einde van de play-offs betekent op die manier ook het einde van zijn carrière als prof.

Maar de huidige nummer één van Club Brugge zal wel actief blijven in de voetbalwereld. Hij gaat meteen aan de slag als 'technical manager' bij de KBVB. Franky Van der Elst kreeg dacht meteen ergens aan bij het horen van dat nieuws.

Franky Van der Elst ziet in Mignolet en Vertonghen sleutelfiguren voor Belgisch voetbal

"Vincent Mannaert zal dan ook wel blijven bij de Belgische voetbalbond, bedacht ik me meteen?", opende hij bij Het Nieuwsblad. "Simon Mignolet én Jan Vertonghen, die er ook cursus loopt, samen bij de bond: dat vind ik klasse."

"Dat die mannen daarvoor openstaan én dat ze die kansen krijgen in ons voetbal. Ik heb hen allebei ongelooflijk hoog zitten. Verstandige gasten die op heel hoog niveau hebben gespeeld", gaat de analist verder.

"Ik hoop hen later ook op clubniveau te zien werken. Elke keer als ik naar Bayern München kijk en er passeert een beeld van Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge vanuit de tribune, vind ik dat geweldig om te zien. Mignolet en Vertonghen kunnen de Belgische versie daarvan worden", aldus Van der Elst.