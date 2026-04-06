Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

Foto: © photonews

Op paasmaandag staat er meteen een topwedstrijd op het programma in Jan Breydel. Club Brugge ontvangt daar RSC Anderlecht. Voor beide ploegen staat er meteen heel veel op het spel, zoveel is duidelijk.

Club Brugge heeft titelambities. Het zag de kloof met Union SG eerder dit weekend groeien tot vier punten en dus wordt maar beter gewonnen van RSC Anderlecht. Voor paars-wit is het dan weer zaak om punten te pakken met oog op minstens plaats vier.

Meteen belangrijk duel op Jan Breydel tussen Club Brugge en Anderlecht

KAA Gent en KV Mechelen spelen later op maandag nog tegen elkaar, dus bij een verlies zien ze minstens een van beide ploegen wat weglopen in de stand. Bij een overwinning beginnen ze ook meteen te knabbelen aan de achterstand op STVV.

De druk lijkt toch vooral bij Club Brugge te liggen. Dat menen ook de analisten. Wim De Coninck heeft zich daar nu ook over uitgelaten bij Sporza. Volgens hem is Club Brugge eigenlijk al verplicht om te winnen met oog op de titel.

Club Brugge moet winnen van RSC Anderlecht

"Club is nu wel verlost van de Champions League, dus kan met de volle focus op de play-offs spelen. Om zijn seizoen helemaal te kleuren, moet het Union van een tweede landstitel op een rij houden. De Brusselaars zetten Club al onder druk door tegen STVV te winnen."

"Het verschil is nu 4 punten en binnen twee weken staat Union-Club op het programma. Club kan niet anders dan de drie punten pakken tegen Anderlecht, als ze niet met een klein hartje richting het Dudenpark willen trekken."

Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH

