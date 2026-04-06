Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

Anderlecht begint als laatste aan de Champions' Play-offs en moet straks meteen vol aan de bak tegen Club Brugge. Hein Vanhaezebrouck vreest zelfs dat paars-wit met een duidelijke nederlaag zal starten.

Anderlecht trekt maandagnamiddag richtig Jan Breydel om het op te nemen tegen Club Brugge. Paars-wit sprak al strakke ambities uit voor de start van de play-offs en zou graag op de derde plaats in het klassement mikken.

Het start echter als laatste in de Champions' Play-offs en mag daardoor zijn start zeker niet missen. Hein Vanhaezebrouck heeft er in ieder geval geen goed oog in. Ik vrees voor een duidelijke nederlaag. De eerste wedstrijd meteen de voeten op de grond", zegt hij bij DAZN.

Vanhaezebrouck gelooft niet in derde plaats voor Anderlecht

Stel je voor dat ze de start in de play-offs missen en ze de bekerfinale moeten spelen terwijl het niet goed loopt. Dan zijn ze in staat om nog eens van trainer te wisselen bij manier van spreken", gaat de voormalige coach van onder meer Anderlecht verder.

"Ik vind het een toffe gast (Jérémy Taravel), zelf heb ik hem gehad als speler. Ik hoop voor hem dat ze mee blijven strijden voor de Europese plaatsen. Dan zien we wel wat er in de finale gebeurt om dan hopelijk voor hen op het einde van de play-offs het vierde of vijfde ticket te pakken."

Hun doelstelling behalen zal volgens Vanhaezebrouck niet gaan. "Ik verwacht niet dat ze de derde plaats gaan halen", besluit hij. Momenteel telt Anderlecht 22 punten. Dat zijn er zeven minder dan STVV dat derde staat.