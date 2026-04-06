Analyse Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge en RSC Anderlecht spelen op paasmaandag op Jan Breydel meteen een duel dat voor beide ploegen van het grootste belang is. En wie heeft nu eigenlijk de geschiedenis mee? Dat is een beetje dubbel.

Als we kijken naar dit seizoen? Dan heeft RSC Anderlecht de wind in de zeilen tegen Club Brugge. Een maand geleden kwam Anderlecht nog een puntje wegkapen na een 2-2 gelijkspel op Jan Breydel, terwijl er in Brussel werd gewonnen door de thuisploeg.

Zwakke cijfers van Club Brugge tegen Anderlecht en topploegen dit seizoen

1 op 6 dus voor Club Brugge in de toppers tegen Anderlecht. Bovendien heeft blauw-zwart dit seizoen ook amper 14 op 30 gepakt in de onderlinge duels tegen de ploegen die de Champions' Play-off spelen. Te weinig om kampioen te worden.

Het zal dus beter moeten de komende acht weken en tien wedstrijden. Te beginnen dus tegen RSC Anderlecht. De resultaten in de play-offs als het voor de knikkers is tussen beide ploegen kunnen wat dat betreft een hulp zijn voor blauw-zwart.

Laatste zege in play-offs van Anderlecht tegen Club Brugge? 2018

Vorig jaar won Club Brugge in eigen huis met 2-0 en won het ook op Anderlecht met 1-3. Tussendoor won het ook nog eens de bekerfinale tegen paars-wit. Drie keer winst in de wedstrijden die er écht toe deden dus meteen.

Lees ook... LIVE: Anderlecht met vertraging in Jan Breydel... Taravel zet Hey en Bertaccini in de basis
Een jaar eerder won Club Brugge ook twee keer in de play-offs van Anderlecht. Nog een jaar eerder was er van paars-wit geen sprake in de play-offs, toen met vier ploegen. De laatste tien duels leverden zes overwinningen op voor Club Brugge en vier gelijke spelen, de laatste zege van paars-wit in de play-offs tegen blauw-zwart dateert al van mei 2018. Toen werd met 1-2 gewonnen op Jan Breydel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Club Brugge - Anderlecht: - .. .. over 'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend' Goro Goro over 🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter! fanskb fanskb over SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs TatstOn TatstOn over 🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar" JaKu JaKu over De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren RememberLierse RememberLierse over Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage Johnnie Walker Johnnie Walker over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Johnnie Walker Johnnie Walker over Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved