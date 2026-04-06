Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven

Club Brugge en RSC Anderlecht spelen op paasmaandag op Jan Breydel meteen een duel dat voor beide ploegen van het grootste belang is. En wie heeft nu eigenlijk de geschiedenis mee? Dat is een beetje dubbel.

Als we kijken naar dit seizoen? Dan heeft RSC Anderlecht de wind in de zeilen tegen Club Brugge. Een maand geleden kwam Anderlecht nog een puntje wegkapen na een 2-2 gelijkspel op Jan Breydel, terwijl er in Brussel werd gewonnen door de thuisploeg.

Zwakke cijfers van Club Brugge tegen Anderlecht en topploegen dit seizoen

1 op 6 dus voor Club Brugge in de toppers tegen Anderlecht. Bovendien heeft blauw-zwart dit seizoen ook amper 14 op 30 gepakt in de onderlinge duels tegen de ploegen die de Champions' Play-off spelen. Te weinig om kampioen te worden.

Het zal dus beter moeten de komende acht weken en tien wedstrijden. Te beginnen dus tegen RSC Anderlecht. De resultaten in de play-offs als het voor de knikkers is tussen beide ploegen kunnen wat dat betreft een hulp zijn voor blauw-zwart.

Laatste zege in play-offs van Anderlecht tegen Club Brugge? 2018

Vorig jaar won Club Brugge in eigen huis met 2-0 en won het ook op Anderlecht met 1-3. Tussendoor won het ook nog eens de bekerfinale tegen paars-wit. Drie keer winst in de wedstrijden die er écht toe deden dus meteen.

Een jaar eerder won Club Brugge ook twee keer in de play-offs van Anderlecht. Nog een jaar eerder was er van paars-wit geen sprake in de play-offs, toen met vier ploegen. De laatste tien duels leverden zes overwinningen op voor Club Brugge en vier gelijke spelen, de laatste zege van paars-wit in de play-offs tegen blauw-zwart dateert al van mei 2018. Toen werd met 1-2 gewonnen op Jan Breydel.