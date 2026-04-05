Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Nathan Ngoy en Thomas Meunier hebben zaterdagavond hun steentje bijgedragen aan de zege van Lille tegen Lens. Beide Rode Duivels zetten een sterke prestatie neer, zoals ook verschillende Franse media benadrukken.

Nathan Ngoy en Thomas Meunier stonden allebei in de basis in de Noord-Franse derby, waarin Lille met 3-0 won. Hákon Arnar Haraldsson opende eerst de score op aangeven van Matías Fernández-Pardo (44’). Na de pauze profiteerde Félix Correia van een fout in de defensie van Lens om de voorsprong te verdubbelen (49’). Fernández-Pardo legde de eindstand vast vanop de stip (58’).

De voormalige Standard-speler Nathan Ngoy blijft zich intussen nadrukkelijk tonen bij Lille. MaxiFoot gaf hem een 7 op 10. “De centrale verdediger van Lille stond zijn mannetje in deze derby van het Noorden”, schrijft het medium. “Hij bleef attent tegenover Edouard, straalde rust uit in zijn tussenkomsten en was dominant in de lucht. Op de kans van de Lens-aanvaller in de eerste helft werd hij uitgespeeld, maar over de hele wedstrijd leverde hij een sterke prestatie af.”

Meunier en Ngoy scoren punten in Frankrijk

Thomas Meunier kreeg van MaxiFoot een 6 op 10 en werd omschreven als goed voor een “degelijke prestatie”. “Verdedigend was de Belg aandachtig bij de opkomende Udol en de loopacties van Saïd. Zonder grote verschillen te maken, bracht de ex-speler van PSG wel oplossingen met zijn opkomende acties en combineerde hij behoorlijk goed met Mukau aan die kant.”

Le Petit Lillois gaf de Belgische rechtsachter zelfs een 7 op 10. “De Belgische international was overal aanwezig op de rechterflank. Hij bestreek de hele flank met de precisie en het volume waar hij om bekendstaat, terwijl hij verdedigend ook een zekere stevigheid behield”, klinkt het daar. Nathan Ngoy kreeg van datzelfde medium zelfs een 7,5 op 10. “De kersverse international bevestigde zijn uitstekende vorm met een solide prestatie en beslissende tussenkomsten”, aldus Le Petit Lillois.



L’Équipe gaf Thomas Meunier een 7 op 10 en de jonge centrale verdediger een 6 op 10. La Voix du Nord was dan weer een stuk strenger, met een 5 op 10 voor de rechtsachter en een 6 op 10 voor de kersverse Rode Duivel.