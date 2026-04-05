Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

PSV vierde zondag de landstitel, maar niet iedereen in Eindhoven beleefde een zorgeloze kampioensdag. Aanvoerder Jerdy Schouten kreeg namelijk bijzonder slecht nieuws te verwerken na de match tegen FC Utrecht.

PSV kroonde zich zondagnamiddag tot landskampioen van Nederland. Zaterdag wonnen de Eindhovenaren met 4-3 van FC Utrecht en dus was het wachten op de resultaten van zondag.

Zondag geraakte Feyenoord niet voorbij Volendam (0-0), en dat volstond om ook mathematisch zeker te zijn van de titel voor PSV. Zo vroeg als 5 april landskampioen worden in Nederland, gebeurde nog nooit.

PSV viert landstitel, maar Jerdy Schouten krijgt zwaar verdict

Toch was het voor aanvoerder Jerdy Schouten een kampioenenviering met gemengde gevoelens. De defensieve middenvelder moest het veld namelijk geblesseerd verlaten tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht. Daags nadien werd vrees werkelijkheid.

Schouten liep een zware kruisbandenblessure op en zal onder het mes moeten. Dat wil dus zeggen dat hij sowieso het WK met Oranje mist. Schouten voelde meteen al dat het serieus was, legde de aanvoerder uit bij de clubmedia.

"Je hebt dan nog een sprankje hoop dat het meevalt, maar dat bleek helaas niet zo te zijn. De klap is nu groot, maar de knop zal snel omgaan. Er staan weer mooie dingen te gebeuren voor PSV en ik zal er alles aan doen om overal bij te zijn", vertelde Schouten zelf.