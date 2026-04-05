Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

Als enige Belgische ploeg op de Future Cup, een U17-toernooi georganiseerd door Ajax, heeft Sporting Anderlecht zijn groep gewonnen na zeges tegen Bayer Leverkusen, Lyon en Real Madrid. De jonge Mauves hebben zo hun eerste doel bereikt.

Zoals elk jaar sinds de oprichting in 2010 organiseert Ajax begin april de Future Cup, een U17-toernooi met enkele van de beste jeugdploegen van Europa. Anderlecht, winnaar van het toernooi in 2011, 2013 en 2015, is er opnieuw bij en is de enige Belgische club in het deelnemersveld.

De Brusselaars kwamen in groep B terecht, samen met Bayer Leverkusen, Lyon en Real Madrid. Die grote Europese namen maakten de jonge spelers allerminst bang. Ze wonnen hun drie wedstrijden: 2-0 tegen Leverkusen, 6-2 tegen Lyon en 2-1 tegen Real Madrid.

U17 van Anderlecht naar halve finales van de Future Cup

Met drie matchen, drie zeges, tien doelpunten en de eerste plaats in groep B heeft Anderlecht zich verzekerd van een plek in de halve finales. Daar wacht normaal gezien Future United, de nummer twee uit groep A.

Dat is een team samengesteld uit spelers van internationale partnerclubs van Ajax: CF Pachuca uit Mexico, Atlético Paranaense uit Brazilië, Gamba Osaka uit Japan en Sharjah FC uit de Verenigde Arabische Emiraten.

In groep A was het Ajax zelf dat de eerste plaats pakte met twee overwinningen en zes punten, voor Future United (5 punten), Sporting CP (4 punten) en Paris Saint-Germain (1 punt).



