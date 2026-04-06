Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

De Champions' Play-offs zijn begonnen. Op maandagavond sluiten KAA Gent en KV Mechelen speeldag 1 af met een belangrijk duel om de Europese plaatsen. Rik De Mil wil er staan met zijn team.

KAA Gent beseft dat het er in de thuiswedstrijden zeker zal moeten staan als ze dit seizoen willen meedraaien in de strijd om de Europese plaatsen. En zo staat er toch meteen druk op het begin van de play-offs.

KAA Gent wil er staan tegen KV Mechelen

"We spelen twee keer thuis in de eerste drie wedstrijden, dus wwe weten dat we er meteen moeten staan. We willen klaar zijn voor de fysieke en mentale strijd die het met zich zal meebrengen," aldus Rik De Mil in zijn voorbeschouwing op de match tegen Mechelen.

Dat zal De Mil wel moeten doen zonder Tibe De Vlieger. De middenvelder was de voorbije weken steeds beter bezig, maar hij pakte ook zijn vijfde gele kaart en mist zo het treffen met Malinwa. Toch wel een domper voor De Mil.

Rik De Mil moet het doen zonder Tibe De Vlieger (en mist ook nog steeds Delorge)

"We gaan hem enorm missen", aldus De Mil daarover op zijn persconferentie. "Hij was op een heel hoog niveau bezig en bij was bij momenten de patron op ons middenveld. Dat is heel knap voor een jonge gast als hem, dus we gaan hem zeker missen."

Lees ook... LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd›

"We moeten dat opvangen met de mensen die er zijn. De kwaliteit is er, alleen zal iedereen ook de werkkracht moeten opbrengen en ook de verdedigende aspecten van Tibe moeten neerzetten. Dat zal de persoon die hem vervangt ook moeten tonen."