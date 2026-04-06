LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

KAA Gent en KV Mechelen sluiten op maandagavond speeldag 1 van de Champions' Play-offs af met meteen een belangrijk duel voor beide ploegen. De vierde plaats staat meteen op het spel en beide ploegen willen er vol voor gaan.

KAA Gent en KV Mechelen staan - samen met Anderlecht - nog op een zakdoek onderaan de Champions' Play-offs. Alle drie de ploegen mogen zeker nog dromen van de vierde plaats en dus is het alles hens aan dek in de Planet Group Arena.

Fysieke en mentale strijd

Of Paskotsi er bij zal zijn tegen Mechelen? Dat lijkt niet het geval. "Voor hem zal de wedstrijd te vroeg komen. Het gaat nog op en af", aldus Rik De Mil over de Estse verdediger. Delorge speelde dan weer wel 45 minuten met de beloften.

"Met Delorge gaat alles heel goed. Het is nu zaak om speelminuten te hebben. Daarom dat we hem nog even met jong Gent lieten spelen. Het wedstrijdritme is wel nog noodzakelijk, omdat we hem nog willen gebruiken."

Champions' Play-offs was altijd al het doel

Op de persconferentie van KAA Gent wordt het zaak om rustig te blijven in die tien wedstrijden: "Het is altijd een rollercoaster en een uitdaging op vlak van het fysieke én het mentale. Elke week veranderen er zaken, het is altijd op het scherpste van de snee."



"Er zijn midweekwedstrijden en er komt zoveel op je af op zo'n korte tijd dat je er mentaal klaar moet voor zijn. Het is wat we altijd als objectief hadden en dat is nu net wat we willen doen. Dan moet je ook klaar zijn voor de moeilijke momenten."