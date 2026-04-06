Datum: 06/04/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 1
LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd
KAA Gent en KV Mechelen sluiten op maandagavond speeldag 1 van de Champions' Play-offs af met meteen een belangrijk duel voor beide ploegen. De vierde plaats staat meteen op het spel en beide ploegen willen er vol voor gaan.

KAA Gent en KV Mechelen staan - samen met Anderlecht - nog op een zakdoek onderaan de Champions' Play-offs. Alle drie de ploegen mogen zeker nog dromen van de vierde plaats en dus is het alles hens aan dek in de Planet Group Arena.

Fysieke en mentale strijd

Of Paskotsi er bij zal zijn tegen Mechelen? Dat lijkt niet het geval. "Voor hem zal de wedstrijd te vroeg komen. Het gaat nog op en af", aldus Rik De Mil over de Estse verdediger. Delorge speelde dan weer wel 45 minuten met de beloften.

"Met Delorge gaat alles heel goed. Het is nu zaak om speelminuten te hebben. Daarom dat we hem nog even met jong Gent lieten spelen. Het wedstrijdritme is wel nog noodzakelijk, omdat we hem nog willen gebruiken."

Champions' Play-offs was altijd al het doel

Op de persconferentie van KAA Gent wordt het zaak om rustig te blijven in die tien wedstrijden: "Het is altijd een rollercoaster en een uitdaging op vlak van het fysieke én het mentale. Elke week veranderen er zaken, het is altijd op het scherpste van de snee."


"Er zijn midweekwedstrijden en er komt zoveel op je af op zo'n korte tijd dat je er mentaal klaar moet voor zijn. Het is wat we altijd als objectief hadden en dat is nu net wat we willen doen. Dan moet je ook klaar zijn voor de moeilijke momenten."

Prono KAA Gent - KV Mechelen

KAA Gent wint
Gelijk
KAA Gent wint / Gelijk / KV Mechelen wint
70.66% 20.08% 9.27%
Populairste
2-1
(104x)		 1-1
(34x)		 2-0
(24x)

Vergelijking KAA Gent - KV Mechelen

Positie

4
5

Punten

23
23

Onderlinge duels gewonnen

30
12
10
08/03 16:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
16/08 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
07/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-3 KAA Gent KAA Gent
15/09 19:15 KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
04/05 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 2-4 KAA Gent KAA Gent
20/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
19/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-0* KV Mechelen KV Mechelen
06/08 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 KAA Gent KAA Gent
16/04 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
16/10 16:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 18:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 KAA Gent KAA Gent
07/05 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
15/12 18:45 KV Mechelen KV Mechelen 4-3 KAA Gent KAA Gent
15/08 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
22/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 KAA Gent KAA Gent
02/05 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
19/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
30/08 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
01/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-3 KAA Gent KAA Gent
15/09 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
01/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
18/02 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/08 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
12/03 14:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/10 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 KAA Gent KAA Gent
16/12 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
29/08 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 KAA Gent KAA Gent
03/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/11 01:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 KAA Gent KAA Gent
04/08 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/12 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
15/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
03/03 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 KAA Gent KAA Gent
04/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 6-2 KV Mechelen KV Mechelen
05/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
30/10 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/03 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 KAA Gent KAA Gent
25/03 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
09/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 KAA Gent KAA Gent
07/12 19:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
04/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-5 KAA Gent KAA Gent
09/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
14/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-3 KAA Gent KAA Gent
20/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
14/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 KAA Gent KAA Gent
28/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
08/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
