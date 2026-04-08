Patrick Goots laat zich uit over ambities KV Mechelen en Fred Vanderbiest

KV Mechelen opende zijn Champions' Play-offs met een deugddoend puntje op bezoek bij KAA Gent. De gelijkmaker viel pas in minuut 96, maar toch mocht Malinwa eigenlijk op meer hopen of van meer dromen. Het worden wel nog zware play-offs, zoveel weet ook Patrick Goots.

KV Mechelen verdiende meer dan een puntje in Gent

“In mijn ogen verdiende Mechelen zelfs méér dan een punt. Om te beginnen had die honderdprocentkans voor Van Brederode - vlak voor de Gentse 1-0 - er altijd in gemoeten", aldus Goots in zijn analyse voor Gazet van Antwerpen.

Een nederlaag was volgens Goots een zuur verdict geweest, zeker aangezien Boersma en Raman in de tweede helft ook grote kansen kregen. Uiteindelijk was het Bill Antonio die in de blessuretijd alsnog voor de puntendeling zorgde.

Mag KV Mechelen mikken op 12 op 30 in de play-offs?

Vooraf had Mechelen gemikt op 12 of 13 op 30. Daarmee zouden ze zeker ook kunnen meespelen om de Europese plaatsen. Een stevige ambitie, die toch ook van realisme spreekt. "Ik vind dat Fred ambitie mag tonen."

"En Achter de Kazerne is er veel mogelijk. Maar om 12 punten te sprokkelen, gaat Mechelen een bijna perfect parcours moeten rijden. Aan de uitspraak dat het zal lukken, waag ik me nog niet", aldus Goots nog.