Patrick Goots laat zich uit over ambities KV Mechelen en Fred Vanderbiest

Patrick Goots laat zich uit over ambities KV Mechelen en Fred Vanderbiest
Foto: © photonews

KV Mechelen opende zijn Champions' Play-offs met een deugddoend puntje op bezoek bij KAA Gent. De gelijkmaker viel pas in minuut 96, maar toch mocht Malinwa eigenlijk op meer hopen of van meer dromen. Het worden wel nog zware play-offs, zoveel weet ook Patrick Goots.

Patrick Goots analyseerde het eerste voetbalweekend in de diverse play-offs in ons land. En als het over KV Mechelen op bezoek bij KAA Gent ging, dan vond hij dat Malinwa eigenlijk op meer had mogen hopen dan een puntje.

KV Mechelen verdiende meer dan een puntje in Gent

“In mijn ogen verdiende Mechelen zelfs méér dan een punt. Om te beginnen had die honderdprocentkans voor Van Brederode - vlak voor de Gentse 1-0 - er altijd in gemoeten", aldus Goots in zijn analyse voor Gazet van Antwerpen.

Een nederlaag was volgens Goots een zuur verdict geweest, zeker aangezien Boersma en Raman in de tweede helft ook grote kansen kregen. Uiteindelijk was het Bill Antonio die in de blessuretijd alsnog voor de puntendeling zorgde.

Mag KV Mechelen mikken op 12 op 30 in de play-offs?

Vooraf had Mechelen gemikt op 12 of 13 op 30. Daarmee zouden ze zeker ook kunnen meespelen om de Europese plaatsen. Een stevige ambitie, die toch ook van realisme spreekt. "Ik vind dat Fred ambitie mag tonen."

"En Achter de Kazerne is er veel mogelijk. Maar om 12 punten te sprokkelen, gaat Mechelen een bijna perfect parcours moeten rijden. Aan de uitspraak dat het zal lukken, waag ik me nog niet", aldus Goots nog. 

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

