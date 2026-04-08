Analyse Een type Hammar: wat ontbrak KAA Gent tegen KV Mechelen en wat zegt het over de rest van de play-offs?

Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
KAA Gent begon zijn Champions' Play-offs met een gelijkspelletje tegen KV Mechelen. In de eerste helft toonde het kwaliteit, maar na de pauze viel alles toch weer als een kaartenhuisje in elkaar. En niemand die de troepen bij de hand kon nemen. Een gebrek aan kwaliteit of leiderschap?

"Tegen een rechtstreekse tegenstander wil je thuis winnen en zo een goede zaak doen", aldus Davy Roef in zijn analyse na de wedstrijd. En dus kwam de late 1-1 van Bill Antonio aan als een zuur puntenverlies, al was de 1-1 misschien wel gerechtvaardigd op basis van de hele wedstrijd.

Het was opmerkelijk hoe goed KAA Gent voor de rust nog was, maar hoe zwak ze uit de kleedkamers kwamen. Eerder had ook Club Brugge op paasmaandag een duidelijk verschil tussen beide helften laten zien, dus het is geen unieke zaak.

Gebrek aan kwaliteit?

Maar waar er bij ploegen als Club Brugge dan iemand opstaat om de ploeg bij de hand te nemen of het tempo te drukken, gebeurde dat bij Gent niet. Iedereen deed wel zijn best - dat Kadri na zeventig minuten krampen had is eerder een compliment dan een probleem.

Maar noch Kadri, noch Skoras noch de rest zijn spelers die op dat moment meer kunnen dan flitsen en ook een ploeg bij de hand kunnen nemen zoals Hans Vanaken doet met Club Brugge of Sven Kums in het titeljaar van Gent.

Het was wat dat betreft al veelzeggend dat in de laatste speeldagen voor de play-offs Tibe De Vlieger de patron op het middenveld was. Bemoedigend, maar dat is niet wat je verwacht van een jonkie - zoals dat bij Anderlecht ook De Cat niet zou mogen/moeten zijn.

Wat goed is, komt snel, maar ...

Wat goed is, komt snel. En de komende negen moeilijke wedstrijden zullen ze De Vlieger zeker kunnen gebruiken. Maar het verschil tussen de eerste en tweede helft is ook een kwestie van kwaliteit, zoals De Mil opmerkte. 

Het gaat nu eenmaal ook sneller dan in de reguliere competitie - elk duel is tegen een ploeg uit de top-6. Aan de overkant kreeg Fredrik Hammar groen licht van de dokters om te spelen, al was dat naar eigen zeggen niet makkelijk met een masker op. Maar vooruit spelen is volgens hem het devies: "We kunnen bouwen op dit punt." Zoals Mechelen op hem kan bouwen in momenten waarin ze het moeilijker hebben.

