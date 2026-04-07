Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa

KV Mechelen is met een puntje aan de Champions' Play-offs begonnen. En dus is de vraag eens te meer hoever ze kunnen komen in deze eindstrijd. Het is natuurlijk ook hun eerste keer ooit - en mogelijk ook meteen de laatste keer, gezien de play-offs stoppen na dit seizoen.

Fred Vanderbiest sprak over een goede intrede in de play-offs en een goede meevaller met de late gelijkmaker, al had Malinwa mogelijk wel op meer mogen hopen na een goede tweede helft in de Planet Group Arena.

"Als we een punt pakken op verplaatsing en thuis winnen, dan gaan we er heel dicht bij zijn", kon er een grapje af bij coach Vanderbiest over wat er in de kleedkamer gezegd werd. Al werd er natuurlijk wel voor realisme gepleit.

Wat is realistisch voor KV Mechelen?

De matchen waarin het moet gebeuren? Thuis tegen STVV, Anderlecht en Gent. Dan is een puntje op bezoek bij KAA Gent al een leuke bonus. 20 op 30 is misschien niet realistisch, maar de droom van Europees voetbal door pakweg 13 op 30 te halen? Misschien wel.

KV Mechelen is de echte underdog. Na al die jaren van net niet hebben ze in de play-offs niets te verliezen. Ze zullen uiteraard ook hopen dat Union SG de Beker van België pakt, zodat het nummer vier zeker is van Europees voetbal.

Nog negen keer knallen en dromen van Europees voetbal?

"We hebben er het ganse jaar voor gewerkt. Met goede periodes en met minder goede periodes. Er was opnieuw de vrees dat het net niet ging worden, maar we hebben het over de streep getrokken en dat deed enorm veel deugd", aldus Vanderbiest.



Lees ook... Fred Vanderbiest pleit voor realisme, maar er kan een titelgrapje af: "Dan gaan we er niet ver van zijn"›

Op dat elan zullen ze de komende weken kunnen doorgaan. En dan vallen er mogelijk nog wel wat appeltjes uit de kast. Eindelijk eens Europees voetbal voor Malinwa? Het valt niet langer uit te sluiten, al komen er nog negen lastige wedstrijden.