Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa
KV Mechelen is met een puntje aan de Champions' Play-offs begonnen. En dus is de vraag eens te meer hoever ze kunnen komen in deze eindstrijd. Het is natuurlijk ook hun eerste keer ooit - en mogelijk ook meteen de laatste keer, gezien de play-offs stoppen na dit seizoen.

Fred Vanderbiest sprak over een goede intrede in de play-offs en een goede meevaller met de late gelijkmaker, al had Malinwa mogelijk wel op meer mogen hopen na een goede tweede helft in de Planet Group Arena.

"Als we een punt pakken op verplaatsing en thuis winnen, dan gaan we er heel dicht bij zijn", kon er een grapje af bij coach Vanderbiest over wat er in de kleedkamer gezegd werd. Al werd er natuurlijk wel voor realisme gepleit.

Wat is realistisch voor KV Mechelen?

De matchen waarin het moet gebeuren? Thuis tegen STVV, Anderlecht en Gent. Dan is een puntje op bezoek bij KAA Gent al een leuke bonus. 20 op 30 is misschien niet realistisch, maar de droom van Europees voetbal door pakweg 13 op 30 te halen? Misschien wel.

KV Mechelen is de echte underdog. Na al die jaren van net niet hebben ze in de play-offs niets te verliezen. Ze zullen uiteraard ook hopen dat Union SG de Beker van België pakt, zodat het nummer vier zeker is van Europees voetbal.

Nog negen keer knallen en dromen van Europees voetbal?

"We hebben er het ganse jaar voor gewerkt. Met goede periodes en met minder goede periodes. Er was opnieuw de vrees dat het net niet ging worden, maar we hebben het over de streep getrokken en dat deed enorm veel deugd", aldus Vanderbiest.

Op dat elan zullen ze de komende weken kunnen doorgaan. En dan vallen er mogelijk nog wel wat appeltjes uit de kast. Eindelijk eens Europees voetbal voor Malinwa? Het valt niet langer uit te sluiten, al komen er nog negen lastige wedstrijden.

Fred Vanderbiest pleit voor realisme, maar er kan een titelgrapje af: "Dan gaan we er niet ver van zijn"

23:30
Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

17:00
Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

16:30
Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

16:00
Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

14:40
Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"

06:00
Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

15:30
Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

3
Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

4
Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

7
Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

Roef en De Mil reageren na late opdoffer tegen KV Mechelen: "Of ik me zorgen maak?"

22:15
"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

13:30
Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

12:20
Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

31
Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu? Analyse

11:40
KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

21:20
Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

20:31
Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

38
Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld

5
Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit"

37
Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

🎥 Testspeler Anderlecht maakt grote indruk met wereldgoal

10:00
Er moeten knopen doorgehakt worden naar volgend seizoen toe bij Genk: al lijkt dit wel een makkelijke

09:30
Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

08:40
Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

12
Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

4
Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

"Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage

07:00
Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

07:20
14-jarige ballenjongen aan de basis van verlies Italië? Donnarumma was woedend, hij is nu de held

Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel? Analyse

05:30
Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

