Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Union Saint-Gilloise heeft gedaan wat het moest doen tegen STVV en is zo op ideale wijze aan de play-offs begonnen. David Hubert toonde zich tevreden over de collectieve prestatie van zijn ploeg.

Een doelpunt uit een poging die eigenlijk niet eens als schot bedoeld was, een stevige discussie over de niet-gefloten strafschop in de slotfase: er zijn van die signalen die niet liegen. De Champions’ Play-offs zijn begonnen en leverden meteen al een wedstrijd op die via details beslist wordt.

"De eerste minuten waren vrij zenuwachtig. Dat is niet abnormaal, het is tenslotte de eerste match van de play-offs. Maar we zijn in de wedstrijd gegroeid en begonnen voor de rust echt druk te zetten. Dat zorgde al voor een beter gevoel in de kleedkamer, al moesten we dat ritme wel blijven opdrijven", legde David Hubert uit op zijn persconferentie.

"Het draait om details, maar we hebben genoeg inzet en wil getoond en voldoende kansen afgedwongen om die details in ons voordeel te laten uitdraaien, met én zonder bal. Zodra we hem verloren, zetten we meteen druk om hem terug te veroveren. Daardoor hebben we hen niet laten ademen en konden we aanval na aanval opzetten in de buurt van hun zestien", ging hij verder.

Goede start en stilaan minder volk in de lappenmand

Op dat vlak laat Union zich zelden verrassen. "We weten dat we in elke wedstrijd moeilijke momenten zullen kennen. Ook vandaag tegen een sterk STVV, dat niet toevallig derde staat. Als je na een match met frustratie achterblijft omdat je niet alles hebt kunnen uitvoeren zoals je wilde, dan doet dat pijn. Dat hebben we soms ook in de Champions League ervaren. Net daarom is er die solidariteit en die mentaliteit om altijd door te gaan. Zo hebben we de nul gehouden en zelfs geen enkel schot tussen de palen weggegeven."

Een ander positief punt zijn de terugkerende Kjell Scherpen, Raul Florucz en Kevin Rodriguez. Kamiel Van de Perre, die nochtans fit werd verklaard voor de wedstrijd, ontbrak dan weer opnieuw op het wedstrijdblad. Hij miste ook al de laatste match van de reguliere competitie en sloot tijdens de interlandbreak niet aan bij de Jonge Duivels.



Maar David Hubert stelde meteen gerust. "We zullen hem zondag al opnieuw recupereren. Het is echt iets heel lichts. Hij heeft vandaag zelfs alweer deels kunnen meetrainen, maar het kwam nog te vroeg voor deze wedstrijd." De verdedigende middenvelder lijkt dus opnieuw inzetbaar voor de verplaatsing naar Mechelen, al zal Rob Schoofs ongetwijfeld extra gemotiveerd zijn om zijn plaats te behouden tegen zijn ex-club.