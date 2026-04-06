"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi
Hans Cornelis sprak voor de microfoon van DAZN na de nederlaag van de Zebra's tegen Westerlo (2-0). De trainer is teleurgesteld en voelde zich benadeeld door de arbitrage. Aan de overkant was er dan weer een gelukkige coach Charaï, al gaf die ook toe dat er werkpunten zijn.

Toen het 1-0 stond voor Westerlo, gebeurde er rond het uur een bepalend moment in de wedstrijd. De scheidsrechter floot een fout van Josimar Alcocer in het voordeel van Charleroi. Etienne Camara, enkele ogenblikken eerder zelf gewaarschuwd met een gele kaart, ging verhaal halen bij ref Verboomen, die dat niet apprecieerde en besloot hem een tweede gele kaart te geven.

Hans Cornelis was gefrustreerd na het laatste fluitsignaal: "De heer Verboomen heeft een fout gemaakt. Met tien man, bij een 1-0-achterstand, is het moeilijk. Daarna mist Romsaas zijn grote kans en maakte Westerlo de tweede. Die rode kaart is belachelijk."

Hans Cornelis van Charleroi gefrustreerd door uitsluiting

De scheidsrechter is trouwens zelf naar de kleedkamer gekomen om zijn fout toe te geven, onthulde de trainer, die eraan toevoegde: "Ik ben trots op mijn spelers, ze hebben grote kansen gecreëerd. Maar je moet ze afmaken. Als je de strafschop op Bernier niet fluit, dan moet de VAR ingrijpen."

"Ik heb er al veel gelijkaardige gezien die wél gegeven werden. Het is moeilijk te begrijpen." Hij blijft ondanks alles positief: "Ik ga de groep niet in de steek laten. Ze hebben goede dingen laten zien, we zullen hen tot het einde blijven steunen."

Issame Charaï van KVC Westerlo is een tevreden coach

Volgende vrijdag ontvangt Sporting Charleroi Antwerp. De Great Old, dat deze week ook verloor tegen Genk wil net als de Zebra's een eerste zege in deze Europe Play-offs pakken. Charleroi, vijfde in PO2 met 17 punten, volgt op zeven punten van KRC Genk, terwijl Antwerp vierde staat met 18 punten.

De trainer van Westerlo is uiteraard zeer tevreden: "Ik ben heel blij met de zege en met de manier waarop we de wedstrijd hebben gemanaged. Ik heb vanavond veel positieve dingen gezien. Toch moeten we ons op bepaalde punten verbeteren. Titraoui kon te makkelijk door het centrum voetballen. We moeten scherper en intenser zijn en meer druk zetten."

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

21:40
Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

Hoe Bayern München Charleroi heeft geholpen tijdens de interlandperiode

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

