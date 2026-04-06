"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

Hans Cornelis sprak voor de microfoon van DAZN na de nederlaag van de Zebra's tegen Westerlo (2-0). De trainer is teleurgesteld en voelde zich benadeeld door de arbitrage. Aan de overkant was er dan weer een gelukkige coach Charaï, al gaf die ook toe dat er werkpunten zijn.

Toen het 1-0 stond voor Westerlo, gebeurde er rond het uur een bepalend moment in de wedstrijd. De scheidsrechter floot een fout van Josimar Alcocer in het voordeel van Charleroi. Etienne Camara, enkele ogenblikken eerder zelf gewaarschuwd met een gele kaart, ging verhaal halen bij ref Verboomen, die dat niet apprecieerde en besloot hem een tweede gele kaart te geven.

Hans Cornelis was gefrustreerd na het laatste fluitsignaal: "De heer Verboomen heeft een fout gemaakt. Met tien man, bij een 1-0-achterstand, is het moeilijk. Daarna mist Romsaas zijn grote kans en maakte Westerlo de tweede. Die rode kaart is belachelijk."

Hans Cornelis van Charleroi gefrustreerd door uitsluiting

De scheidsrechter is trouwens zelf naar de kleedkamer gekomen om zijn fout toe te geven, onthulde de trainer, die eraan toevoegde: "Ik ben trots op mijn spelers, ze hebben grote kansen gecreëerd. Maar je moet ze afmaken. Als je de strafschop op Bernier niet fluit, dan moet de VAR ingrijpen."

"Ik heb er al veel gelijkaardige gezien die wél gegeven werden. Het is moeilijk te begrijpen." Hij blijft ondanks alles positief: "Ik ga de groep niet in de steek laten. Ze hebben goede dingen laten zien, we zullen hen tot het einde blijven steunen."

Issame Charaï van KVC Westerlo is een tevreden coach

Volgende vrijdag ontvangt Sporting Charleroi Antwerp. De Great Old, dat deze week ook verloor tegen Genk wil net als de Zebra's een eerste zege in deze Europe Play-offs pakken. Charleroi, vijfde in PO2 met 17 punten, volgt op zeven punten van KRC Genk, terwijl Antwerp vierde staat met 18 punten.



De trainer van Westerlo is uiteraard zeer tevreden: "Ik ben heel blij met de zege en met de manier waarop we de wedstrijd hebben gemanaged. Ik heb vanavond veel positieve dingen gezien. Toch moeten we ons op bepaalde punten verbeteren. Titraoui kon te makkelijk door het centrum voetballen. We moeten scherper en intenser zijn en meer druk zetten."