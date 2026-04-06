🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

Foto: beIN SPORTS Türkiye
De doelman van Kasimpasa, Andreas Gianniotis, scoorde na een lange uittrap. Een onwaarschijnlijke goal die heel wat reacties losmaakte op de sociale media. Het was dan ook een beauty.

Kasimpasa en Kayserispor namen het zaterdag tegen elkaar op tijdens de 28e speeldag van de Süper Lig. De manschappen van Emre Belözoğlu wonnen met 2-0, maar wat vooral blijft hangen is het verre doelpunt van doelman Andreas Gianniotis.

Doelman scoort vanop 80 meter in Turkse competitie

In de 66e minuut trapte hij een lange uittrap, op enkele meters van zijn eigen zestien. De bal stuiterde vlak bij de rand van het strafschopgebied en verschalkte Bilal Bayazıt. Een totaal onwaarschijnlijke fase die je in het voetbal zelden ziet.

Hij is de eerste doelman die dit seizoen scoort in de Turkse competitie. Vorig seizoen scoorde Fernando Muslera ook. Daarvóór moeten we terug naar het seizoen 2011-2012 om nog eens een keeper te zien scoren, en dat was toen trouwens eveneens Fernando Muslera.

Eerste doelpunt van een keeper dit seizoen in de Süper Lig

De meeste goals van keepers in de Süper Lig komen er trouwens vanop de stip. Dat van Andreas Gianniotis is dus bijzonder zeldzaam. In maart 2008 scoorde Michael Petkovic, toen doelman van Sivasspor, ook al eens met een verre uittrap tegen MKE Ankaragücü.

Door deze zege staat Kasimpasa op de 14e plaats in de competitie. De club heeft vier punten voorsprong op de gevarenzone. Kayserispor is de eerste ploeg onder de degradatiestreep, wat het belang van deze overwinning nog groter maakt.

Süper Lig

 Speeldag 28
Genclerbirligi Genclerbirligi 0-2 Göztepe Göztepe
Kasimpasa Kasimpasa 2-0 Kayserispor Kayserispor
Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 1-1 Alanyaspor Alanyaspor
Trabzonspor Trabzonspor 2-1 Galatasaray Galatasaray
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 2-1 Rizespor Rizespor
Samsunspor Samsunspor 2-2 Konyaspor Konyaspor
Antalyaspor Antalyaspor 3-0 Eyüpspor Eyüpspor
Fenerbahçe Fenerbahçe 1-0 Besiktas Besiktas
Kocaelispor Kocaelispor 19:00 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK

