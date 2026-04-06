Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

Club Brugge begint maandag aan de Champions' Play-offs met een topper tegen Anderlecht. Na de zege van Union SG voelen de Bruggelingen meteen de druk oplopen in de titelstrijd.

Club Brugge begint maandag aan zijn play-offs met de topper tegen Anderlecht. De Bruggelingen voelen meteen al wat druk aangezien Union SG zijn eerste wedstrijd heeft gewonnen (1-0 vs STVV).

De Brusselaars en Club staan er het beste voor, met een kleine voorsprong op STVV en een grotere op de resterende drie Champions' Play-off teams. Toch verwacht Ivan Leko dat iedereen nog kan meedoen voor de titel.

Ivan Leko waarschuwt: "Alle zes maken nog kans op de titel"

"Ik denk dat alle zes ploegen nog in aanmerking komen", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad. "Hoe vaak hebben we de scenario’s niet gezien waarbij iemand terugkeert, die eerst bijna niet bij de eerste zes was."

Hij herinnert eraan wat de afgelopen edities gebeurde. "Vorig seizoen dacht iedereen: 'Met Genk is de nieuwe kampioen gekend.' Enkele matchen later moesten ze nog spelen voor de derde plaats."

Daarom blijft de Kroatische trainer op zijn hoede. "Wij focussen ons op onszelf. We zijn blij dat we de kans krijgen om te tonen hoe goed we kunnen zijn."