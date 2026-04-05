🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne inspireerden de hele wereld op die avond in 2014, tijdens België - Verenigde Staten. Twaalf jaar later doet de beste Belgische tennisser, Zizou Bergs, die iconische viering nog eens over met... de nummer twee van de wereld, Jannik Sinner.

De viering van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne tijdens de wedstrijd tegen de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK 2014 ging de wereld rond en groeide sindsdien uit tot het handelsmerk van beide spelers.

De foto, vereeuwigd door fotograaf Bruno Fahy en gebruikt als cover van zijn boek Arrêts de jeu, zit vol symboliek. Twaalf jaar later wordt het beeld nog altijd massaal gedeeld en inspireerde het ook al gelijkaardige vieringen, zelfs in andere sporten.

Dat was zondag opnieuw het geval op het Masters 1000-toernooi van Monte Carlo in het tennis, waar in het dubbelspel een verrassend duo opdook: de Belgische nummer één Zizou Bergs en de nummer twee van de wereld, Jannik Sinner, sloegen de handen in elkaar.

Bergs en Sinner vieren zoals Lukaku en De Bruyne

Na hun zege in de eerste ronde tegen de Tsjech Tomas Machac en de Noor Casper Ruud vierden de twee op exact dezelfde manier als Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne.





Een mooi beeld, en ongetwijfeld een knipoog die Zizou Bergs aan Jannik Sinner heeft meegegeven. Hopelijk krijgen ze straks de kans om die viering opnieuw boven te halen, want in de tweede ronde wachten de Fransman Manuel Guinard en de Italiaan Guido Andreozzi.