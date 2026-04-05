Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

Union SG heeft zaterdagavond met 1-0 gewonnen van STVV om de Champions' Play-offs te openen. Na afloop ging het vooral over een fase op het einde van de wedstrijd, die alles had kunnen veranderen.

Mac Allister ging namelijk stevig door met een beuk in de rug van Matsuzawa, in het strafschopgebied van Union. Dat het meer dan een schouderduw was werd meteen duidelijk, maar scheidsrechter Erik Lambrechts en de VAR grepen niet in.

Serge Gumienny begrijpt niet dat VAR niet ingreep

Oud-scheidsrechter Serge Gumienny vindt het een zuivere strafschop. "Hij heeft geen oog voor de bal en begaat een duidelijke charge in de rug van zijn tegenstander die daardoor duidelijk ten val wordt gebracht", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Bij een eventuele gele kaart moest Mac Allister ook gaan douchen, maar die kwam er dus niet. "Als de nummer één van de Belgische arbiters dit al niet meer fluit, wie dan wel? En het is altijd Union dat met zulke dingen weg lijkt te komen", gaat Gumienny verder.

"Meestal is het Burgess, maar ook Mac Allister staat niet bekend als een heilig boontje. Toch ontsnapt hij aan een strafschop en een tweede gele kaart", besluit de voormalige ref.