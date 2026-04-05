Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Club Brugge begint maandag aan de Champions' Play-offs met een topper tegen Anderlecht. In de selectie van Ivan Leko vallen meteen enkele opvallende wijzigingen op, met Hans Vanaken opnieuw voorop.

Op paasmaandag neemt Club Brugge het op tegen Anderlecht om zijn Champions' Play-offs te openen. Daags voordien maakten de Bruggelingen hun selectie bekend voor de topper.

Daar zien we meteen een aantal wijzigingen in vergelijking met de vorige selectie, die van de wedstrijd tegen KV Mechelen. Uiteraard valt meteen de terugkeer van kapitein Hans Vanaken op.

Club Brugge ziet Hans Vanaken terugkeren voor topper tegen Anderlecht

Nieuwe namen in de selectie zijn Dani van den Heuvel, Bjorn Meijer, Vince Osuji en Félix Lemaréchal. Ivan Leko geeft hen de voorkeur, maar dat gaat ten koste van enkele andere spelers.

Axl De Corte, Jorne Spileers, Ludovit Reis, Cisse Sandra en Mamadou Diakhon halen de selectie niet. Of daar blessures achter zitten of het om louter sportieve keuzes gaat, zal nog moeten blijken.

Club zal zijn play-offs in ieder geval met een knal moeten beginnen om geen te grote achterstand te hebben op leider Union SG. De Brusselaars wonnen hun eerste wedstrijd met 1-0 van STVV.