Lucas Stassin zag zijn loon plots gehalveerd worden: dit is de heel opmerkelijke reden

Lucas Stassin wil zich tonen in een competitie op een hoger niveau dan de Ligue 2. Dat is niet alleen om sportieve redenen, maar ook vanuit financieel oogpunt.

Bij Westerlo moest Lucas Stassin rondkomen met 1.000 tot 1.200 € per maand. Dat is het bedrag dat zijn vader Stéphane hem aan het begin van zijn carrière op zijn rekening stortte. Met het appartement en de wagen die de club ter beschikking stelde, vonden zijn ouders dat dat voldoende was om van te leven.

Met zijn overgang naar Saint-Étienne belandde hij in een heel andere wereld, zowel qua beleving als qua verloning. Maar de degradatie naar Ligue 2 deed erg veel pijn aan zijn portemonnee.

Een contract is een contract

De club had namelijk een clausule bedongen dat zijn loon zou halveren bij degradatie. En net dat scenario werd vorige zomer werkelijkheid, niet in het voordeel van Stassin dus.

En dat terwijl hij de duurste speler van de kern... en van de hele competitie was. De ex-Anderlechtbelofte verdween uit de top tien van bestbetaalde spelers bij Saint-Étienne: van 58.000 € bruto per maand naar 28.000 €, meldt L'Equipe.



Dan begrijp je de frustratie van de speler wanneer de clubleiding van Saint-Étienne de ene na de andere aanbieding uit Ligue 1 en het buitenland afwees. Na een erg moeilijke eerste seizoenshelft heeft Lucas Stassin de kop opgestoken en kan hij zijn marktwaarde nog opkrikken door mogelijk deel te nemen aan het WK. Met een speciale clausule erbij?