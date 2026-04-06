Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

RSC Anderlecht opent op paasmaandag zijn strijd om Europees voetbal in de Champions' Play-offs met een trip naar Club Brugge. Ondertussen zijn ze echter ook al volop aan het kijken naar de toekomst.

RSC Anderlecht wil werk maken van de toekomst. En daar horen uiteraard ook een aantal mogelijke nieuwe spelers bij. En ook voor de RSCA Futures wordt naarstig de markt afgespeurd, zo blijkt al een tijdje ondertussen.

Cheikh Dieng is de volgende naam die op het lijstje van RSC Anderlecht staat. De 17-jarige centrale verdediger uit Senegal is al 1.81 meter groot en laat in eigen land mooie dingen zien bij de U17 van zijn team Diambars.

RSC Anderlecht ziet wel wat in Cheikh Dieng

Cheikh Dieng is ondertussen al zes keer opgeroepen bij de Senegalese U17 en dus zijn er veel ploegen die hem willen. Er is interesse van Atlético Madrid - dat de jongeling al op proef had - en Villarreal, net als uit andere landen.

Maar ook RSC Anderlecht roert zich dus. Meer zelfs: ze hebben de speler momenteel op proef. Dieng zal de kans krijgen zich te laten zien op de Future Cup, het prestigieuze toernooi dat elk jaar door AFC Ajax Amsterdam wordt georganiseerd.

Testen in Amsterdam



Als de test in Amsterdam op De Toekomst voorspoedig verloopt, dan zit er ook meteen toekomst in hem bij RSC Anderlecht. Voorlopig is er nog geen sprake van een contract, maar dat kan snel veranderen na het toernooi.