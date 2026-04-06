Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'
RSC Anderlecht opent op paasmaandag zijn strijd om Europees voetbal in de Champions' Play-offs met een trip naar Club Brugge. Ondertussen zijn ze echter ook al volop aan het kijken naar de toekomst.

RSC Anderlecht wil werk maken van de toekomst. En daar horen uiteraard ook een aantal mogelijke nieuwe spelers bij. En ook voor de RSCA Futures wordt naarstig de markt afgespeurd, zo blijkt al een tijdje ondertussen.

Cheikh Dieng is de volgende naam die op het lijstje van RSC Anderlecht staat. De 17-jarige centrale verdediger uit Senegal is al 1.81 meter groot en laat in eigen land mooie dingen zien bij de U17 van zijn team Diambars.

RSC Anderlecht ziet wel wat in Cheikh Dieng

Cheikh Dieng is ondertussen al zes keer opgeroepen bij de Senegalese U17 en dus zijn er veel ploegen die hem willen. Er is interesse van Atlético Madrid - dat de jongeling al op proef had - en Villarreal, net als uit andere landen.

Maar ook RSC Anderlecht roert zich dus. Meer zelfs: ze hebben de speler momenteel op proef. Dieng zal de kans krijgen zich te laten zien op de Future Cup, het prestigieuze toernooi dat elk jaar door AFC Ajax Amsterdam wordt georganiseerd.

Testen in Amsterdam


Als de test in Amsterdam op De Toekomst voorspoedig verloopt, dan zit er ook meteen toekomst in hem bij RSC Anderlecht. Voorlopig is er nog geen sprake van een contract, maar dat kan snel veranderen na het toernooi.

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

La Liga

 Speeldag 30
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1-0 Elche CF Elche CF
Real Sociedad Real Sociedad 2-0 Levante Levante
Real Mallorca Real Mallorca 2-1 Real Madrid Real Madrid
Real Betis Real Betis 0-0 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona
Getafe Getafe 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Valencia CF Valencia CF 2-3 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Oviedo Real Oviedo 1-0 Sevilla Sevilla
Alaves Alaves 2-2 Osasuna Osasuna
Girona FC Girona FC 21:00 Villarreal Villarreal

