'Anderlecht gaat concurrentie aan met Atlético Madrid & co voor nieuwe parel'

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht wil werk maken van de toekomst. En daar horen uiteraard ook een aantal mogelijke nieuwe spelers bij. En ook voor de RSCA Futures wordt naarstig de markt afgespeurd - ook de doorstroming kan van belang zijn.

Cheikh Dieng is de volgende naam die op het lijstje van RSC Anderlecht staat. De 17-jarige centrale verdediger uit Senegal is al 1.81 meter groot en laat in eigen land mooie dingen zien bij de U17 van zijn team Diambars.

Makelaarskantoor is niet onbekend in België

De speler zit bij het BMG-makelaarskantoor (Bright Management Group), waar ook onder meer Ousseynou Niang van Union SG en Abdoulaye Faye met een verleden bij Bayer Leverkusen bij gevestigd zijn op dit moment.

En dus is het niet onlogisch dat er ook voor Cheikh Dieng - die ook al zes keer is opgeroepen bij de Senegalese U17 - veel kapers op de kust zijn. Sterker nog: heel Europa lijkt stilaan voor hem te willen gaan deze zomer.

Dieng was al op proef bij Atlético Madrid

Vanuit Spanje is er veel interesse van Atlético Madrid en Villarreal onder meer, maar ook uit andere landen is er aandacht. Atlético Madrid had hem afgelopen zomer ook al eens op proef, maar lijkt nu dus opnieuw geïnteresseerd.


Anderlecht haalde met Sarr eerder al een speler weg bij Diambars voor bij de RSCA Futures. Dat lijkt nu ook te kunnen gaan gebeuren met Dieng, al zal de speler zelf natuurlijk zo snel mogelijk willen doorgroeien naar een A-kern.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Atlético Madrid

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 22/03 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 22/03 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek" bompi55 bompi55 over Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 De Cat en Anderlecht gaan uit hun dak na selectie Rode Duivels, Taravel spreekt DKMA DKMA over Nathan De Cat Rode Duivel: Rudi Garcia legt uit waar hij dat aan verdiend heeft fierce fierce over 'Operatie redding: JPL-staartploeg heeft meteen nieuwe coach met ervaring in Champions League' André Coenen André Coenen over Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen Dirk1897 Dirk1897 over Patrick Goots benoemt enkele spelers in België die Antwerp kan gebruiken volgend seizoen Andreas2962 Andreas2962 over Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen JaKu JaKu over Experimenten met Roef of De Busser nu Courtois out is? Rudi Garcia maakt opvallende beslissing in selectie Snipergoal Snipergoal over Anderlecht hoopt op vele miljoenen: grote interesse in bankzitter paars-wit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved