'Anderlecht gaat concurrentie aan met Atlético Madrid & co voor nieuwe parel'

RSC Anderlecht wil werk maken van de toekomst. En daar horen uiteraard ook een aantal mogelijke nieuwe spelers bij. En ook voor de RSCA Futures wordt naarstig de markt afgespeurd - ook de doorstroming kan van belang zijn.

Cheikh Dieng is de volgende naam die op het lijstje van RSC Anderlecht staat. De 17-jarige centrale verdediger uit Senegal is al 1.81 meter groot en laat in eigen land mooie dingen zien bij de U17 van zijn team Diambars.

Makelaarskantoor is niet onbekend in België

De speler zit bij het BMG-makelaarskantoor (Bright Management Group), waar ook onder meer Ousseynou Niang van Union SG en Abdoulaye Faye met een verleden bij Bayer Leverkusen bij gevestigd zijn op dit moment.

En dus is het niet onlogisch dat er ook voor Cheikh Dieng - die ook al zes keer is opgeroepen bij de Senegalese U17 - veel kapers op de kust zijn. Sterker nog: heel Europa lijkt stilaan voor hem te willen gaan deze zomer.

Dieng was al op proef bij Atlético Madrid

Vanuit Spanje is er veel interesse van Atlético Madrid en Villarreal onder meer, maar ook uit andere landen is er aandacht. Atlético Madrid had hem afgelopen zomer ook al eens op proef, maar lijkt nu dus opnieuw geïnteresseerd.



Anderlecht haalde met Sarr eerder al een speler weg bij Diambars voor bij de RSCA Futures. Dat lijkt nu ook te kunnen gaan gebeuren met Dieng, al zal de speler zelf natuurlijk zo snel mogelijk willen doorgroeien naar een A-kern.