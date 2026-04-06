Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

Bayern München lijkt net op tijd goed nieuws te krijgen voor de clash met Real Madrid. Harry Kane werd opnieuw op training gespot en lijkt zo klaar te raken voor de Champions League-kraker.

Bayern München bereidt zich voor op dé Champions League-kraker van de week tegen Real Madrid. De heenwedstrijd wordt dinsdag afgerond op het veld van de Spanjaarden.

De afgelopen dagen was er echter heel wat onzekerheid bij Vincent Kompany en zijn staf over de beschikbaarheid van Harry Kane. Hij speelde afgelopen weekend ook niet mee tegen SC Freiburg.

De Engelse spits kwam namelijk terug van de interlandbreak met een kleine blessure die hij daar op training opliep. Der Rekordmeister zag snel dat de match tegen Freiburg niet haalbaar was, maar wou hem wel speelklaar krijgen voor Real.

Dat plan lijkt nu succesvol te zijn uitgevoerd: daags voor de wedstrijd werd Kane gespot op het trainingsveld van Bayern München. Zo lijkt het erop dat hij gewoon fit is geraakt voor de clash met Real Madrid.



Bayern kan dat nieuws uiteraard goed gebruiken, want Kane blijft een absolute sleutelfiguur in de ploeg van Kompany. Tegen Freiburg werd de aanvaller duidelijk gemist: Der Rekordmeister won pas na drie doelpunten na minuut 80.