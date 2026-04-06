Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München lijkt net op tijd goed nieuws te krijgen voor de clash met Real Madrid. Harry Kane werd opnieuw op training gespot en lijkt zo klaar te raken voor de Champions League-kraker.

Bayern München bereidt zich voor op dé Champions League-kraker van de week tegen Real Madrid. De heenwedstrijd wordt dinsdag afgerond op het veld van de Spanjaarden.

De afgelopen dagen was er echter heel wat onzekerheid bij Vincent Kompany en zijn staf over de beschikbaarheid van Harry Kane. Hij speelde afgelopen weekend ook niet mee tegen SC Freiburg.

Vincent Kompany ziet Harry Kane net op tijd terugkeren

De Engelse spits kwam namelijk terug van de interlandbreak met een kleine blessure die hij daar op training opliep. Der Rekordmeister zag snel dat de match tegen Freiburg niet haalbaar was, maar wou hem wel speelklaar krijgen voor Real.

Dat plan lijkt nu succesvol te zijn uitgevoerd: daags voor de wedstrijd werd Kane gespot op het trainingsveld van Bayern München. Zo lijkt het erop dat hij gewoon fit is geraakt voor de clash met Real Madrid.


Bayern kan dat nieuws uiteraard goed gebruiken, want Kane blijft een absolute sleutelfiguur in de ploeg van Kompany. Tegen Freiburg werd de aanvaller duidelijk gemist: Der Rekordmeister won pas na drie doelpunten na minuut 80.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Real Madrid - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (07/04).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Real Madrid
Harry Kane

Meer nieuws

LIVE: Rusten bij 3-0 en Anderlecht mag daar nog blij mee zijn

🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven

De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren

Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 07/04 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 07/04 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 08/04 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 08/04 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/04 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 14/04 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 15/04 Real Madrid Real Madrid

Nieuwste reacties

Paa'ke Paa'ke over Club Brugge - Anderlecht: 3-0 Sv1978 Sv1978 over Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar" JaKu JaKu over Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union" TIGERMANIA TIGERMANIA over Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi' rinus michels rinus michels over Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid JaKu JaKu over 'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend' CCpl CCpl over KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend JaKu JaKu over Lucas Stassin zag zijn loon plots gehalveerd worden: dit is de heel opmerkelijke reden Goro Goro over 🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter! fanskb fanskb over SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved