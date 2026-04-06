Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

Manchester City zal opnieuw afscheid moeten nemen van een groot figuur. Een jaar nadat Kevin De Bruyne besloot om te vertrekken bij de Engelse topclub, gaat er nog een middenvelder hem achterna.

Het gaat om Bernardo Silva, die van plan is om na dit seizoen als transfervrije speler te vertrekken. Hij zal op die manier snel een nieuwe club hopen te vinden. Volgens transferexpert Fabrizio Romano staat er niets zijn beslissing nog in de weg.

Assistent-coach Pepijn Lijnders bevestigde het nieuws eerder ook al na de 4-0-zege tegen Liverpool. "Bernardo Silva is een unieke speler", vertelde hij afgelopen weekend op de persconferentie. "De manier waarop hij een wedstrijd controleert, beweegt en het spel leest, is uitzonderlijk."

"Je vervangt hem niet zomaar één op één, want een speler als hij bestaat eigenlijk niet. Ik hoop vooral dat hij van zijn laatste weken geniet", besluit Lijnders, die de Portugese middenvelder uiteraard zal missen.



Bernardo Silva draagt dit seizoen de kapiteinsband bij Manchester City. In totaal speelde hij al 450 wedstrijden voor de Cityzens, waar hij ook al zes keer Engels kampioen mee werd. In het seizoen 22/23 veroverde Silva ook mee de Champions League.