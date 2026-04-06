Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

Zes maanden geleden was Ivan Leko nog coach van KAA Gent. Daar werd hij uiteindelijk weggeplukt door Club Brugge, op duidelijke voorspraak van voorzitter Bart Verhaeghe. Die is net als Leko bijzonder gebeten om te winnen.

"Ik heb vertrouwen in mezelf. Ik weet dat ik goed ben in wat ik doe, maar ook dat ik nog beter wil worden. Ik zou graag elke dag beter willen zijn en ik push mezelf op 100 verschillende manieren. Ik ben nooit tevreden", aldus Ivan Leko zeer helder in Het Laatste Nieuws.

Lijken Ivan Leko en Bart Verhaeghe op elkaar?

"Ik kijk veel voetbal, lees boeken, praat met mensen. Je kan vandaag een goede coach zijn. Maar dat is geen enkele garantie voor hoe goed je morgen bent." Een soort van veeleisendheid die hem erg dichtbij Bart Verhaeghe brengt als mens.

De voorzitter van Club Brugge kwam Leko een paar maanden geleden wegplukken bij KAA Gent. Ook hij is veeleisend. Of zelfs emotioneel. Soms komt hij de kleedkamer binnen, soms roept hij de boel eens bij elkaar. Altijd met goede bedoelingen.

Ivan Leko vindt Verhaeghe een topper: winnaarscultuur

Zo maakte Verhaeghe duidelijk dat Club Brugge dit seizoen de titel moet pakken. Analisten hebben daar hun mening over, net als Leko: "I like Bart. Hij wil altijd innovatief zijn. Hij wil vooroplopen. Hij kopieert niet zomaar wat anderen doen.”

Lees ook... Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd›

"En hij zal nooit helemaal tevreden zijn met hoe het gaat. Ik denk dat dat een goede zaak is. Je creëert zo een winnaarscultuur. Het is misschien niet voor iedereen gemakkelijk om daarmee om te gaan, maar die mentaliteit heeft er wel voor gezorgd dat Club Brugge de voorbije vijftien seizoenen enorme stappen heeft gezet."