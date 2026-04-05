Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

De Champions' Play-offs zijn begonnen. Union SG heeft meteen een driepunter weten bij te schrijven en zo komt er wat extra druk op de wedstrijd tussen Club Brugge en RSC Anderlecht te staan.

RSC Anderlecht kan de kloof op STVV meteen wat verkleinen en zo blijven dromen van plaats drie in de Champions' Play-offs. En voor Club Brugge is een overwinning dan weer belangrijker geworden door de zege van Union SG.

Druk op de ketel voor Club Brugge

Vooraf hadden ze bij Club Brugge vanuit de bestuurskamer al duidelijk laten horen dat een titel dit seizoen een must is. Na de tweede plaats van vorig seizoen is het deze keer van moeten voor de Bruggelingen, zo klinkt het.

De analisten hebben daar een verdeelde mening over. "Het schept zeker duidelijkheid", aldus Hugo Broos daarover in De Zondag. "De voorzitter kennende zullen ze wel weten wat hun te doen staat de komende tien wedstrijden."

Positieve versus negatieve energie voor Club Brugge

"Maar nu ze voor de start van de play-offs met die boodschap naar buiten komen, zorgt het natuurlijk ook voor extra druk. Het zet de tegenstander misschien toch in een iets comfortabelere positie", aldus de gewezen coach van Club Brugge.



Een gevoel dat gedeeld wordt door Nordin Jbari: "De play-offs beginnen door te zeggen dat je kampioen moet worden? Dat is negatieve energie. Het is slimmer om te zeggen dat je wil winnen als Club Brugge zijnde. Dat is positieve energie."