Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

Na het gelijkspel tegen Boulogne op zaterdagavond is Stade de Reims nog wat verder weggezakt van de top twee, de plaatsen die rechtstreeks recht geven op promotie naar de Ligue 1. Voor Karel Geraerts loopt het dus allerminst zoals gehoopt in de Champagnestreek.

Tot ieders verrassing aanvaardde Karel Geraerts vorige zomer het project van Stade de Reims in de Ligue 2. De doelstelling was duidelijk: meteen terugkeren naar de hoogste afdeling, via een plaats in de top twee.

Na 29 wedstrijden moet echter vastgesteld worden dat het er niet zal inzitten. Reims bleef zaterdagavond opnieuw steken op een gelijkspel, dit keer tegen Boulogne (0-0), en staat daardoor op de vijfde plaats, op zeven punten van nummer twee Saint-Étienne.

Een veel moeilijkere situatie dan gehoopt voor de voormalige trainer van Union Saint-Gilloise, die onder meer had aangedrongen op de komst van Théo Leoni. De middenvelder zat op een zijspoor bij Sporting Anderlecht en moest voor meer dynamiek op het middenveld zorgen.

Promotie naar Ligue 1 lijkt heel ver weg voor Geraerts, Leoni en Stade de Reims

Als Stade de Reims als vijfde eindigt, plaatst het zich wel voor de halve finale van de Promotion Play-offs. Daarin zou het, op het moment van schrijven, uitkomen tegen nummer vier Red Star.



In dat scenario moet het daarna ook nog de finale winnen tegen de nummer drie, momenteel Le Mans, om vervolgens nog een laatste duel af te werken tegen de zestiende uit de Ligue 1, Auxerre. Een echt hindernissenparcours dus, en eentje dat voor Karel Geraerts en zijn ploeg moeilijk haalbaar lijkt.