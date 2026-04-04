Hoopgevend nieuws bij Arsenal over Rode Duivel Leandro Trossard

Er is hoopgevend nieuws gekomen vanwege Arsenal over Leandro Trossard. De Rode Duivel zou stilaan weer fit geraken.

Een heleboel Arsenal-spelers konden tijdens de afgelopen interlandbreak niet in actie komen bij hun respectievelijke nationale ploegen. Leandro Trossard was er daar één van. Nochtans zat hij aanvankelijk wel in de selectie van Rudi Garcia voor de oefenstage in Amerika, voor vriendschappelijke duels tegen de VS en Mexico.

Een heupblessure zorgde er echter voor dat Trossard niet kon meereizen. Kort voor de interlandbreak werd hij door Arsenal-manager Arteta ook twee wedstrijden aan de kant gehouden, maar daarna was Trossard plots toch weer titularis in de Champions League tegen Leverkusen en de finale van de League Cup tegen Man City.

Gemiste stage slechte zaak voor Trossard

Daarna is zijn heup dus weer gaan opspelen, wat voor Trossard mogelijk niet het beste nieuws was met het oog op speelkansen bij de Rode Duivels. Zeker op de flanken zijn er ook andere opties. Jérémy Doku is uiteraard een vaste waarde en ook Dodi Lukebakio heeft van de afwezigheid van Trossard gebruik gemaakt om te imponeren.

Toch blijft Trossard een speler die niet zomaar gepasseerd zal worden door de bondscoach. Er is inmiddels ook goed nieuws. Bij Sky Sports heeft Arteta verklaard dat Trossard dicht kwam bij een selectie voor de partij in de FA Cup tegen Southampton. Deze match kwam dus nog te vroeg, maar Trossard is weer op weg om fit te geraken.

Mogelijke rentree in Champions League



Het is voor zijn ploeg overigens een moeilijke avond geworden. Arsenal werd in de FA Cup uitgeschakeld door tweedeklasser Southampton. Dinsdag spelen The Gunners opnieuw: in de kwartfinales van de Champions League gaan ze op bezoek bij Sporting. Afwachten of Trossard dan geselecteerd wordt.