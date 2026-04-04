Ex-Antwerp-smaakmaker Chery neemt in het midden van storm rond paspoortgate belangrijke beslissing

Tjaronn Chery maakte in het seizoen 2024-2025 het mooie weer bij Antwerp. Met NEC doet Chery het dit seizoen fantastisch in de Eredivisie, maar hij haalt inmiddels vooral het nieuws door paspoortgate. Dat houdt hem niet tegen een belangrijke beslissing te nemen.

De 37-jarige Chery heeft op sociale media aangekondigd dat hij stopt als international van de Surinaamse nationale voetbalploeg. "Het was een onwerkelijke droom, helemaal tot aan het moment dat we ons bijna kwalificeerden voor het WK", blikt de ervaren speler terug op zijn interlandcarrière bij Suriname die begon in 2012.

"In mijn carrière heb ik al veel mogen meemaken, maar mijn grote droom was om met Suriname naar het WK te gaan. Helaas is het ons niet gelukt", moet Chery vaststellen. Suriname kwam vorige week nog in actie in een play-offwedstrijd tegen Bolivia. Dankzij een penalty in het slotkwartier haalde Bolivia het met 2-1: Chery's droom lag aan diggelen.

Pijnlijk moment voor Chery

Ondertussen zijn we meer dan een week verder. Chery heeft het nog altijd maar moeilijk een plaats kunnen geven. "Dat zal voor mij altijd een pijnlijk moment blijven in mijn carrière, ook omdat ik weet dat die droom voor mij helaas niet meer haalbaar zal zijn." De tand des tijds laat zich uiteraard ook voelen: dit was voor Chery de laatste kans.



"Toch is de trots groter dan de teleurstelling", besluit hij op positieve wijze. "Wat wij met de staf en topspelers hebben bereikt, en hoe we Suriname wereldwijd op de kaart hebben gezet, is iets om enorm trots op te zijn." De ex-speler van Antwerp kijkt dan ook uit tot wat de volgende generatie van het Zuid-Amerikaanse land in staat zal zijn.





NEC houdt Chery voorlopig aan de kant

Ondertussen wacht Chery ongetwijfeld ook vol ongeduld op de uitkomst van paspoortgate. In Nederland is er twijfel ontstaan rond de speelgerechtigheid van spelers met een dubbele nationaliteit. Uit voorzorg houdt zijn ploeg NEC Chery voorlopig aan de kant.