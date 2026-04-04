Ex-Antwerp-smaakmaker Chery neemt in het midden van storm rond paspoortgate belangrijke beslissing

Tjaronn Chery maakte in het seizoen 2024-2025 het mooie weer bij Antwerp. Met NEC doet Chery het dit seizoen fantastisch in de Eredivisie, maar hij haalt inmiddels vooral het nieuws door paspoortgate. Dat houdt hem niet tegen een belangrijke beslissing te nemen.

De 37-jarige Chery heeft op sociale media aangekondigd dat hij stopt als international van de Surinaamse nationale voetbalploeg. "Het was een onwerkelijke droom, helemaal tot aan het moment dat we ons bijna kwalificeerden voor het WK", blikt de ervaren speler terug op zijn interlandcarrière bij Suriname die begon in 2012.

"In mijn carrière heb ik al veel mogen meemaken, maar mijn grote droom was om met Suriname naar het WK te gaan. Helaas is het ons niet gelukt", moet Chery vaststellen. Suriname kwam vorige week nog in actie in een play-offwedstrijd tegen Bolivia. Dankzij een penalty in het slotkwartier haalde Bolivia het met 2-1: Chery's droom lag aan diggelen.

Pijnlijk moment voor Chery

Ondertussen zijn we meer dan een week verder. Chery heeft het nog altijd maar moeilijk een plaats kunnen geven. "Dat zal voor mij altijd een pijnlijk moment blijven in mijn carrière, ook omdat ik weet dat die droom voor mij helaas niet meer haalbaar zal zijn." De tand des tijds laat zich uiteraard ook voelen: dit was voor Chery de laatste kans.
 

"Toch is de trots groter dan de teleurstelling", besluit hij op positieve wijze. "Wat wij met de staf en topspelers hebben bereikt, en hoe we Suriname wereldwijd op de kaart hebben gezet, is iets om enorm trots op te zijn." De ex-speler van Antwerp kijkt dan ook uit tot wat de volgende generatie van het Zuid-Amerikaanse land in staat zal zijn.

NEC houdt Chery voorlopig aan de kant

Ondertussen wacht Chery ongetwijfeld ook vol ongeduld op de uitkomst van paspoortgate. In Nederland is er twijfel ontstaan rond de speelgerechtigheid van spelers met een dubbele nationaliteit. Uit voorzorg houdt zijn ploeg NEC Chery voorlopig aan de kant. 

Meer nieuws

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

19:30
8
🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

23:00
Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

21:40
2
Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

22:30
🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

22:00
Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

20:38
🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

21:00
Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

21:20
1
Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

20:00
Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

20:30
Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

19:00
🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

18:30
Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

18:00
4
Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

17:01
1
Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

17:30
2
Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

15:30
SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

16:30
1
🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

16:00
5
Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

15:00
Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

14:30
19
Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

14:00
2
OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

13:01
1
Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

13:30
23
Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

12:30
6
"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

12:00
3
"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

11:30
8
Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

11:00
1
📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

10:30
Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

10:00
6
Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

09:30
9
Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

08:40
4
Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

09:00
1
Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

08:20
7
🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

07:00
57
KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk" Interview

06:30
Zonder veel spektakel: vreemd doelpunt maakt het verschil tussen Union SG en STVV

04/04

Meer nieuws

Populairste artikels

PSV PSV 4-3 Utrecht Utrecht
Telstar Telstar 0-2 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-0 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Excelsior Excelsior 0-2 NEC NEC
Ajax Ajax 1-2 FC Twente FC Twente
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 5-0 Zwolle Zwolle
Heerenveen Heerenveen 4-1 Heracles Heracles
FC Volendam FC Volendam 0-0 Feyenoord Feyenoord
NAC NAC 0-0 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam

