🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

Luis Vazquez heeft in Spanje opnieuw zijn neus voor doel teruggevonden. De voormalige Anderlecht-spits scoorde zondag nog eens voor Getafe.

Anderlecht besloot deze winter Luis Vazquez uit te lenen aan Getafe. De Argentijnse spits mocht amper nog minuten maken bij paars-wit en zocht een nieuwe uitdaging, die hij dus uiteindelijk vond in Spanje.

Daar verloopt alles prima voor Vazquez. Tijdens zijn eerste wedstrijd trof hij meteen raak, twee speeldagen later nog eens. Nadien bleef het een tijdje stil rond hem. De 24-jarige aanvaller mocht iedere wedstrijd starten maar kwam niet meer tot scoren.

Tot zondag, toen de Argentijn de trekker opnieuw overhaalde tegen Athletic Club. Na een kwartier spelen werd er een voorzet richting het strafschopgebied verstuurd, waar Vazquez stond te wachten. Hij twijfelde niet en knikte het leer hard binnen.

Lange tijd leek het erop dat de voormalige Anderlecht-speler de wedstrijd zou gaan beslissen door het enige doelpunt van de partij te scoren, maar helemaal op het einde deed Martin Satriano er nog een schepje bovenop: 2-0 voor Getafe.

Vazquez en zijn ploeg staat met 41 punten op de achtste plaats in het klassement. Ze tellen wel net zoveel punten als Celta de Vigo, dat op een Europese plaats staat. Kan hij Getafe nog aan een ticket voor Europa helpen? Anderlecht zal zijn situatie in ieder geval goed blijven volgen. Normaal gezien keert hij deze zomer terug.



