Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Club Brugge begint maandag aan de Champions' Play-offs met een topper tegen Anderlecht. Voor Hans Vanaken blijft de titel het hoofddoel, al weigert hij om een ander scenario meteen als mislukking te bestempelen.

Club Brugge begint maandag pas aan zijn Champions' Play-offs met een topper tegen Anderlecht. Blauw-zwart krijgt meteen al met wat druk te maken, aangezien Union SG zijn eerste wedstrijd heeft gewonnen tegen STVV.

Voor Club Brugge worden het opnieuw belangrijke play-offs, want het wil Union geen tweede seizoen op rij de landstitel zien winnen. Maar of het nu echt van moeten is voor de Bruggelingen? Hans Vanaken kreeg in een interview met Het Nieuwsblad de vraag of het seizoen mislukt zou zijn indien Club naast de titel grijpt.

"Ik zag onlangs een filmpje van een basketbalspeler die tijdens een persconferentie heel kwaad werd toen een journalist vond dat hij gefaald had. Ik snap hem", opende de kapitein van blauw-zwart duidelijk. "Soms is de tegenstander gewoon beter. Dat was vorig jaar zo. Met 23 op 30 in de play-offs word je eigenlijk bijna zo goed als zeker kampioen."

Maar dat gebeurde niet... "Dan moet je gewoon kunnen toegeven dat één ploeg uitzonderlijk had gepresteerd. We hadden de onderlinge matchen tegen Union ook zomaar kunnen winnen, met Chems (Talbi n.v.d.r.) die op Union een paar grote kansen mist."

Lees ook... Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt›

Vanaken vat het nog eens duidelijk samen: "De titel is ons hoofddoel, maar als we nu weer zulke play-offs afwerken, kan je toch niet spreken van een mislukt seizoen?"