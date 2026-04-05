Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

Kyriani Sabbe en Zakaria El Ouahdi zouden allebei op de shortlist van Newcastle staan om Kieran Trippier te vervangen, die op weg lijkt naar een vertrek. Opnieuw een teken dat de Premier League er niet voor terugdeinst om in onze Pro League te gaan shoppen om nieuw talent binnen te halen.

Elk seizoen trekken behoorlijk jonge spelers weg uit de Jupiler Pro League richting wat als de grootste competitie ter wereld geldt: de Premier League. Ook deze zomer lijkt daarop geen uitzondering.

Meerdere clubs uit de Engelse competitie hebben het gemunt op talenten uit onze competitie, zoals Christos Tzolis, Konstantinos Karetsas, Aleksandar Stankovic - ondanks de terugkoopclausule van Inter - en nog vele anderen.

Nu zou de JPL opnieuw een speler richting de PL kunnen lanceren. Volgens het Engelse medium The Chronicle zou Newcastle zelfs twee spelers uit onze Pro League tegen elkaar afwegen om de nieuwe vaste rechtsachter te worden.

De Engelse international Kieran Trippier lijkt namelijk op vertrekken te staan en de Magpies zouden de profielen van Kyriani Sabbe en Zakaria El Ouahdi hebben aangevinkt om hem te vervangen. Hoe concreet de interesse is, zal nog moeten blijken.



De speler van Racing Genk geldt als een al behoorlijk ervaren profiel, terwijl de Bruggeling een mooie mix biedt van jeugdigheid en, nu al, de nodige portie métier. Er zou nog een derde rechtsachter op de shortlist van Newcastle staan: Givairo Read, een Nederlands talent van Feyenoord.