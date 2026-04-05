"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

RSC Anderlecht heeft zijn nieuwe Technisch Directeur beet. Officieel is het nog niet, maar het zit er wel aan te komen dat Antoine Sibierski zal tekenen voor paars-wit. Al zijn de fans daar niet onverdeeld gelukkig mee.

Sinds het vertrek van Olivier Renard passeerden al heel wat namen op het lijstje, tot Marc Overmars van Royal Antwerp FC aan toe. Toch was al snel duidelijk dat Antoine Sibierski de meest aangewezen persoon lijkt.

Sibierski wordt de man van/voor RSC Anderlecht

Met nog vijf wedstrijden te gaan lijkt zijn team Troyes op weg naar promotie naar de Ligue 1. En dus kan er stilaan officeel gesproken worden tussen Anderlecht en Troyes om de Technisch Directeur over te gaan nemen.

De 51-jarige Fransman wilde tot op heden de zaak niet aanhangig maken, zodat Troyes alles op de promotie kon gaan zetten. Het nakende nieuws van de komst van Sibierski levert echter geen hoempapa op bij de fans.

Supporters geen fans van Sibierski

Integendeel zelfs: heel wat fans zien niet meteen heil in hem. Sibierski heeft in het verleden al heel wat kritiek moeten slikken en bij de fans van Anderlecht hadden ze toch op wat meer expertise dan hem gehoopt.

Aan de Fransman om de komende jaren te laten zien dat hij wél zijn waarde heeft en een waardige opvolger kan worden voor Renard. Paars-wit wil uit het dal kruipen en heeft daartoe dringend nood aan onder meer stabiliteit. Bij Troyes lijken ze hem dan weer te zullen gaan missen.





Sibierski sur le départ ? Fait chier c’est le seul avec le Coach qui communique ! Le Président ? On l’entend pas ! 🔵⚪️ #TeamEstac #CestQuoiCeCirque #Estac #Troyes #Ligue2 — lESTatAC (@Gavasharider) April 4, 2026

Il a les résultats pour lui sibierski il a fait du très bon boulot — DORIAN MIGNARD (@mignard21) April 4, 2026

Sibierski? Daar zaten we toch niet op te wachten? #rsca Weinig ervaring, geen uitstraling, vaak controverse rond zijn aanpak. Allé nu @CouckeMarc. — Sooike Cee (@SooikeC) April 4, 2026