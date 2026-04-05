Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

De marktwaarde van Nathan De Cat kan opnieuw de lucht in knallen. Dat de jonge Belg ondertussen Rode Duivel is? Dat kan enkel voor een nieuwe boost gaan zorgen. Het aantal geïnteresseerde teams is alvast niet op een hand te tellen.

Bayern München en Borussia Dortmund lieten eerder al hun interesse blijken en ook vanuit andere toplanden en zelfs de Premier League was er al aandacht voor de 17-jarige sterkhouder van RSC Anderlecht.

Iedereen wil Nathan De Cat van RSC Anderlecht

Ook Real Madrid zou wel iets zien in de toekomstige Rode Duivel. Of het snel tot een transfer zal komen? Dat is nog onduidelijk. Sowieso maken ze bij Anderlecht maar beter snel werk van zijn statuut en/of contract om er niet bekaaid vanaf te komen.

De nodige miljoenen moeten namelijk minstens binnenstromen bij Anderlecht, als ze De Cat sneller dan later zouden zien vertrekken. Maar daar moet het uiteraard niet bij blijven, want er zijn nu nog meer ploegen opgedoken.

Engeland, Spanje, Duitsland, ... Waar gaat Nathan De Cat heen?

Vanuit Engeland zijn de namen van Aston Villa, Newcastle United, Tottenham, Brighton & Hove Albion erbij gekomen van teams die wel wat zien in Nathan De Cat. En met Atlético Madrid is er een tweede gigant die zich komt melden.



Met AC Milan en Sporting CP komen er ook gegadigden uit nog andere toplanden de lange lijst vervoegen. Aan paars-wit om De Cat voor de juiste prijs aan de juiste ploeg te gaan verkopen. Spannend wordt het sowieso.