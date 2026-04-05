"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

Union Saint-Gilloise is aan de Champions' play-offs begonnen met een zege tegen Sint-Truiden. Maar er was ook meteen commotie. Volgens de Kanaries had er een strafschop gefloten moeten worden.

Het is nog maar de eerste speeldag in de Champions' Play-offs, maar meteen is er ook de eerste controverse. Het leek duidelijk dat STVV in de slotfase tegen Union een strafschop had moeten krijgen, toen Kevin Mac Allister Kaito Matsuzawa in de zestien onderuit haalde.

Had STVV een strafschop moeten krijgen?

Bij Union SG klinkt het dat de Argentijn "de bal speelde", maar de beelden doen daar toch aan twijfelen. Na de reactie van Wouter Vrancken na de match, heeft nu ook Keisuke Goto gereageerd via zijn Instagram-account.

"Ik weet niet waar de VAR voor dient", liet de Japanse aanvaller optekenen, terwijl hij de beelden van de fout van Mac Allister deelde. Die niet-gefloten penalty kan grote gevolgen hebben gehad, want Union won uiteindelijk met 1-0 van STVV.

Domper op de feestvreugde voor STVV, Club Brugge onder druk

Naast extra druk op Club Brugge te zetten, laat de leider STVV nu al achter op 7 punten. Daarmee lijkt het erop dat deze Play-offs waarschijnlijk een strijd tussen twee ploegen worden. Een domper dus ook voor De Kanaries.

De komende weken zal er weer heel wat te doen zijn over de arbitrage in de Belgische competitie. Ook de wedstrijd tussen Club Brugge en RSC Anderlecht zal met argusogen gevolgd worden. Volgende week krigjt STVV in eigen huis een nieuwe kans tegen blauw-zwart.



Lees ook... Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws›