Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

Union Saint-Gilloise kwam in de slotfase goed weg na de ingreep van Kevin Mac Allister. De Argentijn vindt echter dat er in die fase geen strafschop te fluiten viel. En zo zal het laatste woord nog niet meteen gezegd zijn.

Een wedstrijd in de Champions' Play-offs wordt beslist op details. De voorzet van Guilherme die in doel verdween was er zo eentje, de charge van Kevin Mac Allister op Kaito Matsuzawa in de andere zestien een tweede. Allebei vielen ze in het voordeel van Union uit.

En vooral over die tweede fase had STVV uiteraard zijn bedenkingen: de penalty leek overduidelijk, maar Erik Lambrechts gaf geen krimp, wenkte zelfs om door te spelen en maakte zo elke tussenkomst van de VAR meteen onmogelijk.

🤔 | Le STVV aurait-il dû obtenir un penalty ? #USGSTV

"Er is natuurlijk penalty op Matsuzawa. Het is vreemd dat niemand dat ziet met zoveel scheidsrechters, maar ik wil er niet meer over zeggen dan dit", baalde Wouter Vrancken na afloop zeer duidelijk. Hij liet er geen twijfel over bestaan: STVV werd geflikt.

Union komt goed weg

David Hubert was minder stellig: "Voor mij is er geen fout van Kevin. Van waar ik sta, speelt hij de bal", legde de Union-trainer uit op zijn persconferentie. Op die manier halen ze bij Union toch wel wat de angel uit de zaak.



En Mac Allister? De Argentijn reageerde bij DAZN: "Ik weet niet of het penalty is, maar voetbal is een contactsport. Als je geen contact wil, moet je een andere sport kiezen", antwoordde hij droogjes. "De speler van STVV gaat te makkelijk liggen", sloot Anouar Ait El Hadj zich daarbij aan.