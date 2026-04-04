🎥 Lukaku laat zich opmerken: zijn zoontje moet hem ruzie met Napoli en onzekere toekomst doen vergeten

Hoe gaat het aflopen tussen Napoli en Romelu Lukaku? Dat is misschien wel dé hamvraag voor de Rode Duivels richting het WK in de VS, Canada en Mexico.

Hoewel de Rode Duivels vlot scoorden in de oefeninterland tegen Amerika, is iedereen ervan overtuigd dat België Lukaku nodig heeft om potten te breken op het WK. Lukaku moet momenteel echter revalideren. Er is nog tijd genoeg tot het WK, maar over die revalidatie is er een meningsverschil met Napoli dat nog verder kan escaleren.

Bij Napoli zijn ze er niet over te spreken dat Lukaku momenteel nog altijd in België is. De diepe spits verkiest echter om in zijn thuisland een individueel programma af te werken en is ervan overtuigd dat hij zo sneller fit geraakt. Zijn club heeft Lukaku een deadline opgelegd: ten laatste dinsdag zou hij zich moeten melden in Napels.

Doemscenario als Lukaku uit de kern gezet wordt

Als Lukaku niet toegeeft, zou Napoli hem uit de kern kunnen zetten. Het hoeft geen betoog dat het nefast zou zijn als Lukaku na zijn revalidatie ook niet aan spelen toekomt bij Napoli. Dat zou betekenen dat de Rode Duivels op het WK moeten rekenen op een diepe spits met een tomeloos gebrek aan wedstrijdritme. Dat is een doemscenario.

De 32-jarige Lukaku zet voorlopig alles even van zich af door zijn geluk te zoeken in het familiale. Op beelden van TOF plus blijkt dat Romelu aanwezig was op een jeugdtoernooi dat plaatsgevonden heeft op de terreinen van Crossing Schaarbeek. Zijn zoontje Romeo, die in de jeugd van Anderlecht speelt, kwam daar met zijn ploeggenootjes in acte.



Lukaku zet zoontje Romeo op eerste plaats

"Romelu Lukaku, een papa die er is voor zijn zoon en de jeugdspelers van Anderlecht", kunnen we ook lezen bij de beelden. Romelu heeft nu immers de kans om Romeo op de eerste plaats te laten komen. Mogelijk kan Kevin De Bruyne optreden als verzoener voor de situatie bij Napoli.