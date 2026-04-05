Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

Bayern München heeft zaterdag op spectaculaire wijze drie punten gepakt op het veld van SC Freiburg. Vincent Kompany zag zijn ploeg diep gaan, maar hield na de late comeback vooral een tevreden gevoel over

Bayern München heeft zaterdagnamiddag een knappe comeback gerealiseerd op het veld van SC Freiburg. Een 2-0-achterstand werd nog goed gemaakt met drie doelpunten vanaf minuut 81. Lennart Karl zorgde voor de 2-3 in de 9e minuut extra tijd.

"We zijn goed aan de wedstrijd begonnen", vertelde trainer Vincent Kompany na afloop volgens de clubmedia. "In het eerste deel van de eerste helft vonden we af en toe ruimte, maar we konden het niet afmaken."

Vincent Kompany blijft realistisch na spectaculaire comeback

"Daarna moeten we onze tegenstander ook krediet geven: zij gingen voluit", gaat Kompany verder. Freiburg speelde gewoon een goede wedstrijd en stond ook niet onverdiend op voorsprong. "Misschien konden wij het daarna keren omdat zij zoveel energie hadden verbruikt."

Het is een atypisch wedstrijdverloop voor Der Rekordmeister dit seizoen, maar Kompany roept op tot realisme. "Dat hoort gewoon bij voetbal. Niet elke overwinning is champagnevoetbal of een makkelijke 3-0 of 4-0."



"Een succesvol seizoen bestaat niet zonder dit soort emotionele momenten. Ik ben dan ook in een uitstekende stemming na deze drie punten, omdat ik wist hoe moeilijk het zou worden", besluit de Belgische coach.