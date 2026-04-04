CPL: Eindrondeticket uitgedeeld? Lommel, Lierse, RWDM en Club NXT kennen situatie met 2 speeldagen te gaan

Eeder op de avond brak Beveren een record, maar er zat in de Challenger Pro League nog meer voetbal aan te komen. Zo zijn onder andere Lommel, RWDM, Lierse en Club NXT deze avond in actie gekomen. We geven u het overzicht van de vanavond afgewerkte wedstrijden.

Lommel - RWDM Brussels 3-2

Lommel wilde zich in eigen huis verzekeren van een ticket voor de Promotion Play-offs. Seuntjens rondde op het uur een aanval af, maar de bezoekers uit Sint-Jans-Molenbeek maakten onmiddellijk weer gelijk via Poku. Schoofs duwde op voorzet van De Grand de 2-1 tegen de netten. Opnieuw viel Lommel echter in dezelfde val: de 2-2 volgde vrij snel via Usman.

De thuisploeg wist dat het zich alleen zekerheid zou verschaffen met de volle buit. Twee minuten voor affluiten had Lommel dan toch het laatste woord. De volley van Banguera was goed voor de 3-2 en voor de overwinning. Lommel zal een van de vier ploegen zijn die binnenkort aantreedt in de Promotion Play-offs.

Lierse - Francs Borains 0-2

Voor Lierse stond de thuiswedstrijd tegen Francs Borains in het teken van de mogelijk mathematische zekerheid over het behoud. Het was echter de ploeg van Georges-Louis Bouchez die na rust toesloeg. Hadjem maakte na een balverovering kort voor het uur knap de 0-1. Niet veel later scoorde Bastian op voorzet van Francotte de 0-2. Zo springt Francs Borains over Seraing in de stand.

Club NXT - Eupen 0-1

De jongeren van Club NXT bengelen al het hele seizoen onderaan en Eupen strijdt nog volop voor een plek in de Promotion Play-offs. Het was dus duidelijk wie de favoriet was. Eupen had het nochtans niet onder de markt met Club NXT, maar scoorde wel op slag van rust. en klimt zo naar de zesde stek.