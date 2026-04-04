Hoe Bayern München Charleroi heeft geholpen tijdens de interlandperiode

Charleroi wil tijdens de Play-offs opnieuw een betere dynamiek terugvinden. De break lijkt iedereen deugd te hebben gedaan.

De eerste interlandbreak van het jaar heeft Charleroi opnieuw de weg naar de overwinning laten vinden tegen Eupen. Ook al ging het maar om een oefenwedstrijd: na een 0-2-achterstand bij de rust nog terugkeren, heeft de groep opnieuw wat leven ingeblazen.

"Het is een kracht van ons dat we de situatie hebben kunnen omkeren, want de eerste helft gaf ons geen vertrouwen. Deze oefenmatch was ook belangrijk om sommigen ritme te laten opdoen", legde Hans Cornelis uit volgens door La Dernière Heure.

Charleroi wil zich herpakken

En dat is niet alles: terwijl Parfait Guiagon en Yacine Titraoui bij de nationale ploeg opnieuw met een glimlach rondliepen, gebruikte Cornelis deze rustigere dagen om in het kader van de Pro Licence samen met andere Belgische trainers een bezoek te brengen aan Bayern München.

Dat deed hem de ogen openen. "Het is een heel mooie ervaring en ook een andere wereld. Je kan hun model niet kopiëren, want zij werken met tien analisten, maar je steekt wel dingen op van bepaalde werkwijzen."





Naast Vincent Kompany sprak Cornelis ook met Sébastien Pocognoli en David Hubert, die eveneens in Beieren aanwezig waren. "Dat is nuttig, want je praat met elkaar en je ziet hoe iemand anders in zo'n situatie reageert. Ook de uiteenzetting van Daniel Fradley, de assistent van Vincent Kompany, was interessant."

Al die positieve energie moet Charleroi helpen om weer vooruit te gaan. En dat al vanaf zondag op Westerlo. "De eerste drie wedstrijden van de Play-offs zullen belangrijk zijn. Het is niet makkelijk om buitenshuis te beginnen. We speelden daar een maand geleden een goede wedstrijd, ook al verloren we. Het belangrijkste is de nul houden en weer vertrouwen krijgen voor doel", besluit Cornelis.