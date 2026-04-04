Naast Mignolet verlaat binnenkort nog een speler Club Brugge die al jarenlang bij blauw-zwart rondloopt

Er wordt afscheid genomen van spelers die lang bij Club Brugge voetbalden, ook al hebben ze niet allemaal dezelfde status. Simon Mignolet kwam onlangs in de actualiteit met de aankondiging van zijn pensioen. Met Sem Audoor verlaat binnenkort nog een vertrouwd gezicht Club Brugge.

Het is natuurlijk niet een vertrek dat met elkaar vergeleken kan worden. Audoor is in de eerste ploeg finaal niet kunnen doorbreken, maar het blijft een speler die jarenlang deel heeft uitgemaakt van de familie bij blauw-zwart. Club Brugge houdt er dan ook aan om hem het beste toe te wensen en meldde zijn vertrek op de officiële website.

Club Brugge verkondigde immers dat Sem Audoor vanavond zijn laatste officiële thuiswedstrijd speelde in het shirt van Club NXT. Aangezien hij sinds 2009 deel heeft uitgemaakt van de jeugdacademie, zal Audoor aan het einde van dit seizoen liefst zestien jaar lang voor blauw-zwart gevoetbald hebben. Dat wordt niet zomaar vergeten.

Profdebuut in 2022 bij Club NXT

In september 2022 maakte Audoor ook al zijn profdebuut, in een wedstrijd van Club NXT tegen de RSCA Futures in de Challenger Pro League. Als verdediger kreeg hij zes doelpunten en evenveel assists achter zijn naam voor de tweede ploeg van Club Brugge. Audoor was een vaste waarde in de jeugdopleiding en doorliep alle jeugdcategorieën.

Hetzelfde geldt voor zijn tweelingbroer Lynnt Audoor. Waar het voor Lynnt wel mogelijk was om enigszins door te stromen van Club NXT naar de A-kern, zat dit er voor Sem niet in. Sem stond zeker de laatste jaren dan ook wat in de schaduw van zijn broer. Het contract van Sem Audoor loopt overigens af aan het einde van het huidige seizoen.

Club Brugge geeft geen contractverlenging



Met deze mededeling maakt Club Brugge dus bekend dat de zoon van Yves Audoor geen contractverlenging krijgt en de club op het einde van dit seizoen zal verlaten. Het is dus afwachten of Sem in het Belgische profvoetbal actief blijft.