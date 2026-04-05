📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

Victor Boniface is niet meer de speler die hij was bij Union Saint-Gilloise en Bayer Leverkusen, maar de Nigeriaan is klaar om te vechten om terug te komen. Ondertussen is zijn coach wel héél streng.

De kern van Werder Bremen telt meerdere ex-Unionisten: Senne Lynen, Cameron Puertas, maar ook Victor Boniface. Die laatste kwam sinds december echter niet meer in actie en stond dit seizoen in de Bundesliga slechts twee keer in de basis.

De voormalige publiekslieveling van het Dudenpark werd aan de knie geopereerd. Deze week hervatte hij de trainingen, maar op foto's die in Bild verschenen, is te zien dat hij nog ver verwijderd is van de topvorm die hij had toen hij Pro League-defensies aan flarden speelde of toen hij met 14 goals en 9 assists mee de ploeg van Xabi Alonso naar de titel loodste bij Bayer Leverkusen.

Bir yıl önce 45.000.000 Euro piyasa değerine sahip olan Victor Boniface'in son hali.



Güncel piyasa değeri: 5.000.000 Euro pic.twitter.com/Usz4OfzJVQ — Denge+ (@dengeplus) April 1, 2026

Sinds zijn laatste officiële wedstrijdoptreden is Werder Bremen ook van trainer gewisseld. Daniel Thioune zou hem graag inzetten, maar beseft dat hij geduld zal moeten hebben: "Eerst en vooral ben ik blij dat ik hem ontmoet heb. We hebben lang gepraat en hij gaf aan dat hij ons wil helpen in de strijd om het behoud", vertelde hij op zijn persconferentie.

Een lange weg terug naar zijn niveau van twee jaar geleden

"Voor mij is dat een extra optie, maar niet dit weekend. Als we Victor straks enkele minuten kunnen geven, kan dat een grote hulp zijn en een echte meerwaarde voor ons. Tegelijk is het duidelijk dat hij overgewicht heeft. Hij weet dat, wij weten dat. Ik wil hem in een betere conditie zien. Maar het belangrijkste is dat hij ons wíl helpen", vervolgt de Duits-Senegalese coach.





In Duitsland zorgt zijn fysieke toestand voor heel wat reacties. Het klopt dat het niet eenvoudig is om na een operatie in optimale vorm te blijven, maar Victor Boniface zal dubbel zo hard moeten werken als hij Werder wil helpen om zich te verzekeren van het behoud.